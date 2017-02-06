Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в рамках расследования...
3 февраля 2017 года первый заместитель председателя Правительства Саратовской области Александр Стрелюхин с рабочим...
Утром 22 января 2017 года в дежурную часть МО МВД России «Балашовский» поступило сообщение из медучреждения города...
Балашовская администрация сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании уголовного дела замглавы...
В трехлетнем бюджете Саратовской области не заложены деньги на разработку проектно-сметной документации станции очистки...
ИА "Версия-Саратов" стали известны новые подробности коррупционного скандала в Балашовском районе, где первого замглавы ...
Прокуратурой города Балашова проведена проверка соблюдения законодательства об исполнительном производстве в части...
Сегодня в министерстве ЖКХ и строительства Саратовской области проводятся обыски. Как рассказал источник ИА...
С 26 по 28 января 2017 года сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Балашовский» было проведено профилактическое мероприятие...
2 февраля состоялось сорок седьмое внеочередное заседание Совета муниципального образования город Балашов. В повестке...
Рейтинги партии «Единая Россия» продолжают расти, а уровень поддержки президента Владимира Путина остается высоким. Об...
Отдел судебных приставов по Балашовскому, Романовскому и Самойловскому районам Управления Федеральной службы судебных...
2017 год объявлен годом экологии. План основных мероприятий по проведению на территории Саратовской области Года...
Балашовский РЭС «Прихопёрского ПО» сообщает, что для производства ремонтных работ отключения на оборудовании...
Александр Мельников утвердил прейскурант на платные работы и услуги, выполняемые и оказываемые МКУ «АХУ БМР»....
3 февраля 2017 года в 10 часов утра в зале Центра культуры Балашовского муниципального района МУК "Балашовский драм...
Зампрокурора Саратовской области направил в Аткарский городской суд заявление об обращении в доход государства...
В Саратовской области сформированы три-четыре промышленных района развития. Об этом на прошедшем вчера заседании...
На исполнении в отделе судебных приставов по Балашовскому, Романовскому и Самойловскому районам Саратовской области...
В первый рейс пригородный электропоезд отправился из Балашова 11 января 2017 года. На него было куплено 80 билетов. В...
В Саратовской области находятся запасы сланцевой нефти объемом более 900 миллионов тонн. Об этом на прошедшем вчера...
С 1 февраля 2017 года ряд новых государственных услуг по линии МВД можно получить в центрах государственных и...
Расписание на 2 - 8 февраля
08.50 - ПРИТЯЖЕНИЕ (3D) - 100 руб. (12+)
11.10 - БАЛЕРИНА (3D) - 100 руб....
08.50 - ПРИТЯЖЕНИЕ (3D) - 100 руб. (12+)
11.10 - БАЛЕРИНА (3D) - 100 руб....
По данным Саратовского Гидрометцентра, в ближайшие три дня, на территории области прогнозируется усиление ветра, порывы...
Администрация Балашовского муниципального района информирует, что по вопросам деятельности управляющих компаний и...
В г. Балашов Саратовской области жертвой дерзкого грабителя стала местная жительница. По информации ИА «Регион 64»,...
Об этом говорится в решении депутатов районного собрания от 27 января 2017 года, подписанном председателем собрания...
В МО МВД России «Балашовский» с заявлением обратилась 62-летняя жительница с. Лопатино Балашовского района. Она...
Правительство России приняло решение о повышении пенсионного возраста, сейчас обсуждаются конкретные параметры данного...
Соответствующий конкурс объявлен на сайте госзакупок. Энергокомпания ищет подрядчика на услуги по введению режима...
В этом году Саратовская область получит субсидию на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с...
Сеть из десятков магазинов в Саратове, Балашове и Вольске закрыта, официальный сайт компании недоступен, группы в...
Компания «Микроденьги» шесть лет стабильно работает на рынке потребительских займов. Основное преимущество компании...
Часовой пояс предлагают сдвинуть еще на один час вперед для того, чтобы вернуть трансляцию телепрограмм на привычное...
В редакцию сайта обратилась читательница Наталья, которая рассказала, что после просмотра 3D фильма в кинотеатре...
В Романовском районе Саратовской области в сторожке замерз бездомный мужчина. Как сообщил ИА «Регион 64» следователь...
Балашовский драматический театр предлагает своим зрителям провести праздничные выходные семейным кругом в компании...
Собранные следственным отделом по городу Балашов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации...
Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), число просроченных...
В Волжском районе Саратова полицейские возбудили уголовное дело в отношении балашовца, задержанного 29 января. Как...
В Госавтоинспекции Саратовского региона обеспокоены ситуацией с детским дорожно-транспортным травматизмом. За текущий...
Вчера стало известно, что предпринимателя Юрия Чернобука будут судить по ч.4 статьи 264 УК РФ за ДТП с жертвами в...
Входившая в специализированный жилищный фонд МО "Город Балашов" двухкомнатная квартира была передана в служебное пользов...
Год подошел к концу и Балашовер сегодня подводит итоги. Данные брались по состоянию на 30 декабря 2016, так что к...
На Балашовере за 2016 год было опубликовано более 3000 новостей. Сегодня Балашовер публикует рейтинг читательского...
В г. Балашове сложилась очень тяжелая ситуация с городским водоснабжением. Тем не менее, я считаю, что на сегодняшний д...
Часто езжу через лес. Один, с женой, с детьми. Так приятно увидеть то зайчика, то лисичку, то какие-то мелкие копытные...
Какими бы банальными ни казались приевшиеся лозунги «Леса — легкие планеты», «Берегите природу!» и т. д., тем не менее,...
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Саратовский архитектор Владимир Вирич вспомнил об отголосках Балашовской области
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