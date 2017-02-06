Балашовер
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Выбор редактора
Александр Москалев стал обвиняемым по уголовному делу о передаче квартиры
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в рамках расследования...
  • пт, 3 Фев 10:55 179
Обитатели Хопра попали на снимки с фотоловушек. Фото
В группе Типичный Урюпинск социальной сети ВКонтакте были опубликованы фотографии обитателей Прихоперья. По словам автора, фото сделаны с помощью фотоловушек. Фотоловушки – это...
  • пт, 3 Фев 06:04 33
Александр Стрелюхин посетил Балашовский район с рабочим визитом
3 февраля 2017 года первый заместитель председателя Правительства Саратовской области Александр Стрелюхин с рабочим...
  • пт, 3 Фев 17:32 16
По подозрению в выстреле в оппонента арестован Павел Фомичев
Утром 22 января 2017 года в дежурную часть МО МВД России «Балашовский» поступило сообщение из медучреждения города...
  • пт, 3 Фев 17:11 50
Администрация будет сотрудничать со следствием по делу Александра Москалева
Балашовская администрация сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании уголовного дела замглавы...
  • пт, 3 Фев 17:04 16
В облбюджете не заложены деньги на станцию водоочистки для водозабора в Балашове
В трехлетнем бюджете Саратовской области не заложены деньги на разработку проектно-сметной документации станции очистки...
  • пт, 3 Фев 12:59 10
ВерсияСаратов выяснила позицию стороны защиты по делу Москалева
ИА "Версия-Саратов" стали известны новые подробности коррупционного скандала в Балашовском районе, где первого замглавы ...
  • пт, 3 Фев 12:50 38
Балашовский пристав не нашел офис ТРК Балашов и закрыл дело о взыскании пошлины
Прокуратурой города Балашова проведена проверка соблюдения законодательства об исполнительном производстве в части...
  • пт, 3 Фев 09:40 14
В областном минстрое проходят обыски и выемка документов
Сегодня в министерстве ЖКХ и строительства Саратовской области проводятся обыски. Как рассказал источник ИА...
  • пт, 3 Фев 07:27 8
За операцию «Пешеход» на нарушении ПДД попались 10 водителей и 24 пешехода
С 26 по 28 января 2017 года сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Балашовский» было проведено профилактическое мероприятие...
  • пт, 3 Фев 03:19 21
Депутаты горсовета увеличили размер социального пособия на погребение
2 февраля состоялось сорок седьмое внеочередное заседание Совета муниципального образования город Балашов. В повестке...
  • пт, 3 Фев 03:08 23
ВЦИОМ сообщил о росте уровня поддержки «Единой России»
Рейтинги партии «Единая Россия» продолжают расти, а уровень поддержки президента Владимира Путина остается высоким. Об...
  • пт, 3 Фев 02:56 19
На сайте ФССП изменился раздел «Банк данных исполнительных производств»
Отдел судебных приставов по Балашовскому, Романовскому и Самойловскому районам Управления Федеральной службы судебных...
  • пт, 3 Фев 02:51 1
С мая по август облминприроды проведет акцию «Хопру – чистые берега!»
2017 год объявлен годом экологии. План основных мероприятий по проведению на территории Саратовской области Года...
  • чт, 2 Фев 13:38 25
Одна улица в Большом Мелике и 8 улиц в городе завтра останутся без света
Балашовский РЭС «Прихопёрского ПО» сообщает, что для производства ремонтных работ отключения на оборудовании...
  • чт, 2 Фев 12:35
Утверждены тарифы на выход специалиста АХУ для осмотра места захоронения
Александр Мельников утвердил прейскурант на платные работы и услуги, выполняемые и оказываемые МКУ «АХУ БМР»....
  • чт, 2 Фев 06:26 31
Балашовский драмтеатр примет участие в акции "Помоги детям - поделись теплом"
3 февраля 2017 года в 10 часов утра в зале Центра культуры Балашовского муниципального района МУК "Балашовский драм...
  • чт, 2 Фев 06:17 2
У аткарского чиновника отобрали в пользу государства машину, трактор и квартиру
Зампрокурора Саратовской области направил в Аткарский городской суд заявление об обращении в доход государства...
  • чт, 2 Фев 06:00 7
Владимир Вирич вспомнил об "отголосках Балашовской области, или даже брызгах"
В Саратовской области сформированы три-четыре промышленных района развития. Об этом на прошедшем вчера заседании...
  • чт, 2 Фев 05:46 29
Балашовские приставы арестовали две иномарки у должника за газ
На исполнении в отделе судебных приставов по Балашовскому, Романовскому и Самойловскому районам Саратовской области...
  • чт, 2 Фев 05:28 21
По маршруту Балашов–Елань за 20 дней перевезено более 600 пассажиров
В первый рейс пригородный электропоезд отправился из Балашова 11 января 2017 года. На него было куплено 80 билетов. В...
  • чт, 2 Фев 05:26 11
В Саратовской области начнут добывать сланцевую нефть и газ
В Саратовской области находятся запасы сланцевой нефти объемом более 900 миллионов тонн. Об этом на прошедшем вчера...
  • чт, 2 Фев 05:22 33
Водительские права и паспорт можно заменить в центрах «Мои Документы»
С 1 февраля 2017 года ряд новых государственных услуг по линии МВД можно получить в центрах государственных и...
  • чт, 2 Фев 05:17 13
Расписание кинотеатра "Победа" 2 февраля - 8 февраля 2017
Расписание на 2 - 8 февраля

08.50 - ПРИТЯЖЕНИЕ (3D) - 100 руб. (12+)
11.10 - БАЛЕРИНА (3D) - 100 руб....
  • чт, 2 Фев 05:14 2
На ближайшие три дня МЧС объявило штормовое предупреждение
По данным Саратовского Гидрометцентра, в ближайшие три дня, на территории области прогнозируется усиление ветра, порывы...
  • ср, 1 Фев 12:25 1
Обнародован круглосуточный телефон горячей линии по вопросам ЖКХ
Администрация Балашовского муниципального района информирует, что по вопросам деятельности управляющих компаний и...
  • ср, 1 Фев 08:38 18
Балашовец связал девушку шнурами и потребовал пароль от мобильного банка
В г. Балашов Саратовской области жертвой дерзкого грабителя стала местная жительница. По информации ИА «Регион 64»,...
  • ср, 1 Фев 08:15 24
Депутаты снова решили продать здание и землю детсада Ветерок в с.Данилкино
Об этом говорится в решении депутатов районного собрания от 27 января 2017 года, подписанном председателем собрания...
  • ср, 1 Фев 05:42 7
Житель Пинеровки украл из дома в с.Лопатино DVD-плеер
В МО МВД России «Балашовский» с заявлением обратилась 62-летняя жительница с. Лопатино Балашовского района. Она...
  • ср, 1 Фев 05:16 3
«Известия»: в правительстве принято решение о повышении пенсионного возраста
Правительство России приняло решение о повышении пенсионного возраста, сейчас обсуждаются конкретные параметры данного...
  • ср, 1 Фев 05:12 49
Саратовэнерго ищет подрядчика на отключения должников-балашовцев от света
Соответствующий конкурс объявлен на сайте госзакупок. Энергокомпания ищет подрядчика на услуги по введению режима...
  • ср, 1 Фев 04:59 20
Театры Вольска, Балакова и Балашова получат из бюджета почти 26 млн руб
В этом году Саратовская область получит субсидию на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с...
  • ср, 1 Фев 04:49 4
C рынка уходит компьютерная фирма Атто
Сеть из десятков магазинов в Саратове, Балашове и Вольске закрыта, официальный сайт компании недоступен, группы в...
  • ср, 1 Фев 04:46 13
Есть вопросы? Вам помогут юристы компании «Микроденьги»
Компания «Микроденьги» шесть лет стабильно работает на рынке потребительских займов. Основное преимущество компании...
  • вт, 31 Янв 14:28
Саратовское время предлагают сдвинуть ЕЩЁ на час вперед
Часовой пояс предлагают сдвинуть еще на один час вперед для того, чтобы вернуть трансляцию телепрограмм на привычное...
  • вт, 31 Янв 14:17 186
Читательница пожаловалась на кинотеатр Победа. Комментарий администрации. Видео
В редакцию сайта обратилась читательница Наталья, которая рассказала, что после просмотра 3D фильма в кинотеатре...
  • вт, 31 Янв 14:09 64
В Романовском районе в сторожке насмерть замерз работавший на ферме за еду бомж
В Романовском районе Саратовской области в сторожке замерз бездомный мужчина. Как сообщил ИА «Регион 64» следователь...
  • вт, 31 Янв 13:45 8
Афиша Балашовского драмтеатра на 5 февраля 2017
Балашовский драматический театр предлагает своим зрителям провести праздничные выходные семейным кругом в компании...
  • вт, 31 Янв 13:23 3
Разбивший голову и сломавший нос полицейскому Андрей Рябихин получил 4.5 года
Собранные следственным отделом по городу Балашов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации...
  • вт, 31 Янв 06:25 44
Эксперты сообщили о росте просроченных ипотечных кредитов на 39%
Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), число просроченных...
  • вт, 31 Янв 06:23 3
В Саратове задержали двух балашовских наркодилеров
В Волжском районе Саратова полицейские возбудили уголовное дело в отношении балашовца, задержанного 29 января. Как...
  • вт, 31 Янв 06:12 13
Балашовские автоинспекторы проверят, как родители перевозят детей в машинах
В Госавтоинспекции Саратовского региона обеспокоены ситуацией с детским дорожно-транспортным травматизмом. За текущий...
  • вт, 31 Янв 05:43 34
Фоторепортажи
В Балашове состоялась «Ледовая вечеринка»
В Балашове состоялась «Ледовая вечеринка»
В Балашове прошли крещенские купания
В Айсберге прошла новогодняя выставка-продажа изделий ручной работы
В Балашове ударно завершился первый круг волейбольного чемпионата района
Статьи
Статистика приговоров Балашовского райсуда по "чернобуковской" ст 264 УК РФ
Вчера стало известно, что предпринимателя Юрия Чернобука будут судить по ч.4 статьи 264 УК РФ за ДТП с жертвами в...
Городская администрация незаконно передала квартиру Владимиру Харольскому
Входившая в специализированный жилищный фонд МО "Город Балашов" двухкомнатная квартира была передана в служебное пользов...
Балашовер: Итоги 2016 года
Год подошел к концу и Балашовер сегодня подводит итоги. Данные брались по состоянию на 30 декабря 2016, так что к...
Самые читаемые и обсуждаемые новости Балашовера в 2016 году
На Балашовере за 2016 год было опубликовано более 3000 новостей. Сегодня Балашовер публикует рейтинг читательского...
Мнения
Виктор Чайка: Запуск подземного водозабора должен быть отложен
В  г. Балашове сложилась очень тяжелая ситуация с городским водоснабжением. Тем не менее, я считаю, что на сегодняшний д...
Зверьё. Мнение об охотниках
Часто езжу через лес. Один, с женой, с детьми. Так приятно увидеть то зайчика, то лисичку, то какие-то мелкие копытные...
О Хопре, о людях и о деревьях
Какими бы банальными ни казались приевшиеся лозунги «Леса — легкие планеты», «Берегите природу!» и т. д., тем не менее,...
Прокурор разъясняет
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