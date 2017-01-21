Главный судья Робертс, президент Картер, президент Клинтон, президент Буш, президент Обама, дорогие американцы и люди...
Завтра, 22 января, по данным областного «Гидрометеоцентра» на территории Саратовской области прогнозируются...
Самолет А-319, совершавший в пятницу вечером рейс Владивосток - Петропавловск-Камчатский, вернулся в аэропорт...
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление о расширении перечня наркотических и...
Василий Никонорович Савенков родился 20 января 1917 года в Красноярском крае. Окончил Иркутское авиационное училище....
Удачным на победы и насыщенным стал минувший год для балашовских спортсменов. На подведение итогов в актовый зал...
19 января 2016 года в МО МВД России «Балашовский» с заявлением обратился 59-летний житель города Балашова, который...
Сегодня в Балашовском районе в аварии травмы получили три человека, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. По...
В ноябре 2016 года на территории Балашовского муниципального района Саратовской области государственным инспектором...
18 и 19 января в манеже ВГАФК (Волгоград) прошли чемпионат и первенство ЮФО и СКФО по легкой атлетике в помещении. В...
В г. Балашове сложилась очень тяжелая ситуация с городским водоснабжением. Тем не менее, я считаю, что на сегодняшний д...
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что хотел бы выдвижения Владимира Путина на новый...
На сайте администрации опубликовано решение депутатов районного собрания об увеличении общего объема расходов...
19 января епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий в кафедральном соборе Архангела Михаила возглавил Божественную...
Областное УФСБ распространило видео задержания главы марксовского района Олега Тополя. Также на видео есть кадры обыска...
Темпы роста экономики Китая замедлились с 6,9 процента в 2015-м до 6,7 процента до 2016 году, что является самым худшим...
Клуб авторской песни "ПРИВАЛ" приглашает в Центр культуры на концерт "Я конечно вернусь", посвящённый дню рождения совет...
Прокуратура города Балашова проводит мониторинг сети Интернет в целях выявления информации, распространение которой в...
Балашовский РЭС «Прихопёрского ПО» сообщает, что для производства ремонтных работ на оборудовании распределительных...
В ночь с 18 на 19 января у православных россиян есть традиция - крещенские купания. Балашов в этом вопросе не отстает и...
16 января Балашовер в разделе Мнения опубликовал текст Екатерины Адониной "О Хопре, о людях и о деревьях", в котором авт...
В отдельных районах Саратовской области АЧС могла появиться в результате злого умысла и конкретных действий неких...
В Ртищеве полицейские проверяют информацию о нападении на школьницу. 18 января в 11:05 в местный отдел полиции...
Глава Марксовского района Саратовской области Олег Тополь, задержанный вчера сотрудниками регионального УФСБ, взят под...
Такие данные приводятся в муниципальной программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их...
С 21 января по 26 марта 2017 года в ФОКе «Газовик» пройдет Чемпионат Балашовского района по мини - футболу среди мужск...
В октябре 2016 года ранее неоднократно судимый 38-летний гражданин без определённого места жительства и регистрации...
Часто езжу через лес. Один, с женой, с детьми. Так приятно увидеть то зайчика, то лисичку, то какие-то мелкие копытные...
В Балакове прошло первенство области по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождений, а также среди молодёжи...
Вчера на внеочередном заседании Собрания депутатов Балашовского муниципального района депутаты внесли изменения в...
Расписание на 19 - 25 января
08.10 - НЕВЕСТА (2D) - 100 руб. (16+)
09.50 - МОНСТР-ТРАКИ (3D) - 100 руб....
08.10 - НЕВЕСТА (2D) - 100 руб. (16+)
09.50 - МОНСТР-ТРАКИ (3D) - 100 руб....
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской...
Балашовский РЭС «Прихопёрского ПО» сообщает, что для производства ремонтных работ отключения. На оборудовании...
19 января в кинотеатре «Победа» стартует новый фильм «Совершённое действие» - четвертая полнометражная работа...
17 января подтвердилось наличие вируса АЧС в тушах найденных на территории Балашовского района кабанов. 3 туши кабана б...
В предстоящее воскресенье 22 января Балашовский драмтеатр приглашает юных зрителей и их родителей посмотреть спектакль...
Глава Балашовского муниципального района Александр Мельников провел первый в 2017 году приём граждан по личным...
В понедельник в редакцию сайта обратились жители Козловки, которые рассказали что энергетики демонтировали светильник...
В целом по области за прошедшую неделю (с 09.01.16г. по 15.01.16г.) зарегистрировано 15881 случай острых респираторных...
В рамках реализации постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 декабря 2016 г...
Исландская компания deCODE провела исследование, в котором показала, что в национальной популяции доля генов, связанных...
Входившая в специализированный жилищный фонд МО "Город Балашов" двухкомнатная квартира была передана в служебное пользов...
Год подошел к концу и Балашовер сегодня подводит итоги. Данные брались по состоянию на 30 декабря 2016, так что к...
На Балашовере за 2016 год было опубликовано более 3000 новостей. Сегодня Балашовер публикует рейтинг читательского...
На сайте госзакупок завершился аукцион на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения в...
В г. Балашове сложилась очень тяжелая ситуация с городским водоснабжением. Тем не менее, я считаю, что на сегодняшний д...
Часто езжу через лес. Один, с женой, с детьми. Так приятно увидеть то зайчика, то лисичку, то какие-то мелкие копытные...
Какими бы банальными ни казались приевшиеся лозунги «Леса — легкие планеты», «Берегите природу!» и т. д., тем не менее,...
Решил написать с надеждой привлечь внимание к проблеме нашего гражданина который попал под пресс нашей силовой...
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Александр Соловьев заявил о "рукотворном создании проблемы" АЧС
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Городская администрация незаконно передала квартиру Владимиру Харольскому
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Городская администрация незаконно передала квартиру Владимиру Харольскому
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Жители региона встретили Новый год по Саратовскому времени
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Речь Дональда Трампа во время инаугурации
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Опубликовано видео задержания главы марксовского района сотрудниками ФСБ
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Балашовского землевладельца оштрафовали на 20000 руб за сорняки на его земле
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Около Большого Мелика охотники нашли трупы диких кабанов. Видео
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Около Большого Мелика охотники нашли трупы диких кабанов. Видео
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Александр Мельников встретился со спортивной общественностью города
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Новая жизнь выброшенных вещей. Фоторепортаж
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Жители бывшего «спального» района Борисоглебска жалуются на опасную дорогу. Фоторепортаж
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Джефф Монсон сдержал слово и провел мастер-класс в Урюпинске
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Танцоры из Балашова получили Гран-при всероссийского конкурса за "давку в метро"
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В Ртищевском районе построят молочную ферму на 200 голов