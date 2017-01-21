Гость 10. Какие у вас кошки! Прям стонут! А еще, наверное, кричат: " Дас ист фантастик "! Самой завидно, а кошки с собаками виноваты! К...

Балашовского землевладельца оштрафовали на 20000 руб за сорняки на его земле