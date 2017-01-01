Сегодня жители области встретили новый 2017 год по местному времени - на час раньше Москвы. Судя по голосования в...
В 2016 году медиапотребление в России выросло на 6%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследование компании...
Глава района Александр Мельников поздравил балашовцев с новым 2017 годом. Соответствующее обращение было опубликовано в...
Пенсионный возраст для чиновников в России начинает поэтапно повышаться с 1 января 2017 года. Новые нормы коснутся...
На видеохостинге YouTube опубликована запись новогоднего обращения президента России Владимира Путина с поздравлением...
Интернет-газета Четвертая власть с помощью своих экспертов определила сотню влиятельных людей Саратовской области....
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Международная пилорама» на телеканале НТВ позволил себе...
Вчера, 30 декабря, между АО «Саратовская пригородная пассажирская компания» и Саратовской областью в лице Министерства...
28 декабря в детском саду «Золотой ключик» прошла благотворительная елка «Новогодние приключения». Организатором...
На заседании собрания районных депутатов 23 декабря 2016 народные избранники приняли решение об утверждении Прогнозного...
В преддверии новогодних праздников в администрации района состоялась встреча главы района Александра Мельникова и...
На Балашовере за 2016 год было опубликовано более 3000 новостей. Сегодня Балашовер публикует рейтинг читательского...
Командир разбившегося в Черном море Ту-154 Роман Волков перед падением самолета успел доложить диспетчерам о нештатной...
В редакцию Балашовера обратился директор балашовской компании ООО "Центр инвентаризации и оценки недвижимости" Васили...
Напомним, кинотеатром «Победа» к выходу новой российской комедии «Елки 5» был объявлен конкурс на лучшую поделку в...
В соцсети Фейсбук один из пользователей опубликовал фотографию меню балашовского кафе Богач. Подписал свою фотографию...
МУ ДО «ДЮСШ БМР» определила лучших спортсменов по итогам выступлений на соревнованиях за 2016 год. В олимпийских видах...
В утвержденном районными депутатам бюджете района на 2017 год заложены субсидии местным СМИ. Речь идет об автономных...
Собрание депутатов Балашовского муниципального района 23 декабря 2016 года решило передать церкви в безвозмездное...
В эфире телерадиокомпании Балашов было показано интервью с прокурором города Балашова Андреем Дементьевым....
28 декабря 2016 года состоялось внеочередное заседание Собрания депутатов Балашовского муниципального района. Среди...
В Балашове состоялось итоговое заседание местного совета сторонников партии «Единая Россия». В ходе мероприятия, наряду...
Уважаемые зрители, обращайте внимание на даты указанные в расписании! Расписание на 29 - 31 декабря
08.40 - ...
08.40 - ...
АО Облкоммунэнерго сообщает, что 30.12. 2016 г., в связи с проведением ремонтных работ будет отключена электроэнергия: ...
Администрация МУП БМР «Балашовский банно-прачечный комбинат» информирует об изменении режима работы бани на декабрь...
Балашовер сегодня утром опубликовал новость о решении депутатов районного собрания внести изменения в положение "Об опла...
В преддверии новогодних праздников депутат Саратовской областной думы Сергей Суровов (фракция «Единая Россия») посетил...
Главное управление МВД по Саратовской области отчиталось об итогах мероприятий в рамках операции "Лес" за 27 декабря. В ...
В редакцию сайта обратилась читательница, которая рассказала, что по улице Пугачевской есть опасный участок дороги, где...
В больницу Балашова Саратовской области отвезли двухлетнего ребенка с ожогами. В медицинское учреждение...
С 24 по 25 декабря в Саратове, в манеже стадиона "Динамо" и манеже "Дворца Спорта" прошло Первенство Саратовской област...
Год подошел к концу и Балашовер сегодня подводит итоги. Данные брались по состоянию на 30 декабря 2016, так что к...
На Балашовере за 2016 год было опубликовано более 3000 новостей. Сегодня Балашовер публикует рейтинг читательского...
На сайте госзакупок завершился аукцион на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения в...
Решил написать с надеждой привлечь внимание к проблеме нашего гражданина который попал под пресс нашей силовой...
Здравствуйте, уважаемый Александр Николаевич!
Неделю не общались, соскучился. А событий произошло достаточно....
Неделю не общались, соскучился. А событий произошло достаточно....
Я Давиденко Ольга Алексеевна, зарегистрирована по месту проживания г. Балашов, проспект Космонавтов дом 7- кв 57....
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Глава района Александр Мельников поздравил балашовцев с Новым годом
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Администрация бани рассказала о режиме работы на праздники
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С 1 января 2017 года повышается пенсионный возраст чиновников в РФ
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Жители региона встретили Новый год по Саратовскому времени
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Жители региона встретили Новый год по Саратовскому времени
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Жители региона встретили Новый год по Саратовскому времени
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Александр Ветров попал в рейтинг влиятельности Саратовской области 2016
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Фермеры Борисоглебска бросили вызов крупным торговым сетям
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Почему умолкают песни в наших домах?. Фоторепортаж
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В Росприроднадзор не поступали жалобы балашовцев на загрязнение Хопра
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Боец Джефф Монсон посетит столицу российской провинции Урюпинск
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Аркадакское отделение партии «Единая Россия» провело конкурс детских рисунков