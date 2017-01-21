Балашовер
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Выбор редактора
Речь Дональда Трампа во время инаугурации
Главный судья Робертс, президент Картер, президент Клинтон, президент Буш, президент Обама, дорогие американцы и люди...
  • сб, 21 Янв 10:54 14
Балашовский "Ашан" попался на продаже запрещенных спиртовых лосьонов
В рамках реализации постановления Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 195 «О приостановлении розничной торговли спир...
  • пт, 20 Янв 07:53 20
МЧС прогнозирует на завтра заносы на трассах и неблагоприятную погоду
Завтра, 22 января, по данным областного «Гидрометеоцентра» на территории Саратовской области прогнозируются...
  • сб, 21 Янв 17:59
Во Владивостоке аварийную посадку совершил самолет А-319
Самолет А-319, совершавший в пятницу вечером рейс Владивосток - Петропавловск-Камчатский, вернулся в аэропорт...
  • сб, 21 Янв 11:19
Правительство РФ расширило список наркотических и психотропных веществ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление о расширении перечня наркотических и...
  • сб, 21 Янв 11:16 4
Фронтовому лётчику Василию Савенкову исполнилось 100 лет
Василий Никонорович Савенков родился 20 января 1917 года в Красноярском крае. Окончил Иркутское авиационное училище....
  • сб, 21 Янв 11:04 13
Александр Мельников встретился со спортивной общественностью города
Удачным на победы и насыщенным стал минувший год для балашовских спортсменов. На подведение итогов в актовый зал...
  • пт, 20 Янв 16:44 5
59-летнего балашовца интернет-мошенники обманули на 55000 рублей
19 января 2016 года в МО МВД России «Балашовский» с заявлением обратился 59-летний житель города Балашова, который...
  • пт, 20 Янв 13:31 20
В кувыркнувшейся на трассе под Балашовом в кювет Хонде пострадали 3 человека
Сегодня в Балашовском районе в аварии травмы получили три человека, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. По...
  • пт, 20 Янв 13:26 4
Балашовского землевладельца оштрафовали на 20000 руб за сорняки на его земле
В ноябре 2016 года на территории Балашовского муниципального района Саратовской области государственным инспектором...
  • пт, 20 Янв 13:09 11
Воспитанницы балашовской ДЮСШ стали победителями чемпионата в Волгограде
18 и 19 января в манеже ВГАФК (Волгоград) прошли чемпионат и первенство ЮФО и СКФО по легкой атлетике в помещении. В...
  • пт, 20 Янв 10:22 3
Виктор Чайка: Запуск подземного водозабора должен быть отложен
В  г. Балашове сложилась очень тяжелая ситуация с городским водоснабжением. Тем не менее, я считаю, что на сегодняшний д...
Песков ответил на вопрос о выдвижении Путина на новый срок
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что хотел бы выдвижения Владимира Путина на новый...
  • пт, 20 Янв 05:11 61
Перенесенные депутатами на этот год 32 млн руб увеличили дефицит бюджета до 7.8%
На сайте администрации опубликовано решение депутатов районного собрания об увеличении общего объема расходов...
  • пт, 20 Янв 04:38 6
Вчера в Балашове состоялся крестный ход на реку Хопер. Фото
19 января епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий в кафедральном соборе Архангела Михаила возглавил Божественную...
  • пт, 20 Янв 04:26 11
Опубликовано видео задержания главы марксовского района сотрудниками ФСБ
Областное УФСБ распространило видео задержания главы марксовского района Олега Тополя. Также на видео есть кадры обыска...
  • пт, 20 Янв 04:16 17
Темпы роста экономики Китая оказались самыми низкими за 26 лет
Темпы роста экономики Китая замедлились с 6,9 процента в 2015-м до 6,7 процента до 2016 году, что является самым худшим...
  • пт, 20 Янв 04:08 7
В Центре культуры состоится посвящённый Владимиру Высоцкому концерт
Клуб авторской песни "ПРИВАЛ" приглашает в Центр культуры на концерт "Я конечно вернусь", посвящённый дню рождения совет...
  • пт, 20 Янв 04:02 4
Балашовская прокуратура нашла в интернете информацию "как не платить зарплату"
Прокуратура города Балашова проводит мониторинг сети Интернет в целях выявления информации, распространение которой в...
  • чт, 19 Янв 13:23 11
Первомайский и Терновка завтра останутся без света
Балашовский РЭС «Прихопёрского ПО» сообщает, что для производства ремонтных работ на оборудовании распределительных...
  • чт, 19 Янв 13:06
В Балашове прошли крещенские купания
В ночь с 18 на 19 января у православных россиян есть традиция - крещенские купания. Балашов в этом вопросе не отстает и...
Александр Мельников ответил Екатерине Адониной о Хопре, о людях и о деревьях
16 января Балашовер в разделе Мнения опубликовал текст Екатерины Адониной "О Хопре, о людях и о деревьях", в котором авт...
  • чт, 19 Янв 12:22 8
Александр Соловьев заявил о "рукотворном создании проблемы" АЧС
В отдельных районах Саратовской области АЧС могла появиться в результате злого умысла и конкретных действий неких...
  • чт, 19 Янв 10:26 10
В Ртищеве отчим пытался задушить падчерицу
В Ртищеве полицейские проверяют информацию о нападении на школьницу. 18 января в 11:05 в местный отдел полиции...
  • чт, 19 Янв 08:03 2
Глава Марксовского района взят под стражу и помещен в СИЗО
Глава Марксовского района Саратовской области Олег Тополь, задержанный вчера сотрудниками регионального УФСБ, взят под...
  • чт, 19 Янв 06:46 25
В Балашове на учете состоят 184 наркомана
Такие данные приводятся в муниципальной программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их...
  • чт, 19 Янв 05:50 19
21 января в Балашове стартует чемпионат района по мини-футболу 2017
С 21 января по 26 марта  2017 года в ФОКе «Газовик» пройдет Чемпионат  Балашовского района по мини - футболу среди мужск...
  • чт, 19 Янв 05:08
Балашовский вор-домушник со стажем получил 2.5 года тюрьмы
В октябре 2016 года ранее неоднократно судимый 38-летний гражданин без определённого места жительства и регистрации...
  • чт, 19 Янв 04:55 1
Зверьё. Мнение об охотниках
Часто езжу через лес. Один, с женой, с детьми. Так приятно увидеть то зайчика, то лисичку, то какие-то мелкие копытные...
Дмитрий Богин завоевал серебро на первенстве области по дзюдо
В Балакове прошло первенство области по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождений, а также среди молодёжи...
  • чт, 19 Янв 04:45 2
Депутаты перенесли на 2017 год 32 неосвоенных миллиона на переселение граждан
Вчера на внеочередном заседании Собрания депутатов Балашовского муниципального района депутаты внесли изменения в...
  • чт, 19 Янв 04:43 14
Расписание кинотеатра "Победа" 19 - 25 января 2017
Расписание на 19 - 25 января

08.10 - НЕВЕСТА (2D) - 100 руб. (16+)
09.50 - МОНСТР-ТРАКИ (3D) - 100 руб....
  • ср, 18 Янв 12:47 1
Вода в крещенских прорубях Балашова соответствует санитарным нормам
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской...
  • ср, 18 Янв 12:43 10
Конное, Первомайский и 13 улиц в Балашове завтра обесточат
Балашовский РЭС «Прихопёрского ПО» сообщает, что для производства ремонтных работ отключения. На оборудовании...
  • ср, 18 Янв 12:39 2
В Победе неделю будут показывать фильм Игоря Кулькова "Совершенное действие"
19 января в кинотеатре «Победа» стартует новый фильм «Совершённое действие» - четвертая полнометражная работа...
  • ср, 18 Янв 12:31 9
Лабораторно подтвержден вирус АЧС у павших диких кабанов в районе Б.Мелика
17 января подтвердилось наличие вируса АЧС в тушах найденных на территории Балашовского района кабанов.  3 туши кабана б...
  • ср, 18 Янв 12:28 12
Афиша БДТ на 22 января 2016
В предстоящее воскресенье 22 января Балашовский драмтеатр приглашает юных зрителей и их родителей посмотреть спектакль...
  • ср, 18 Янв 12:16
Александр Мельников провёл прием граждан по личным вопросам
Глава Балашовского муниципального района Александр Мельников провел первый в 2017 году приём граждан по личным...
  • ср, 18 Янв 09:05 5
Облкоммунэнерго прокомментировало демонтаж уличного светильника в Козловке
В понедельник в редакцию сайта обратились жители Козловки, которые рассказали что энергетики демонтировали светильник...
  • ср, 18 Янв 07:11 18
За прошедшую неделю в области заболеваемость ОРВИ выросла в 1.5 раза
В целом по области за прошедшую неделю (с 09.01.16г. по 15.01.16г.) зарегистрировано 15881 случай острых респираторных...
  • ср, 18 Янв 05:56 2
Магнит-Косметик в Балашове торговал запрещенной спиртосодержащей продукцией
В рамках реализации постановления Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 23 декабря 2016 г...
  • ср, 18 Янв 04:43 22
Генетики доказали вымирание умных людей
Исландская компания deCODE провела исследование, в котором показала, что в национальной популяции доля генов, связанных...
  • ср, 18 Янв 04:11 6
Фоторепортажи
В Балашове прошли крещенские купания
В Балашове прошли крещенские купания
В Айсберге прошла новогодняя выставка-продажа изделий ручной работы
В Балашове ударно завершился первый круг волейбольного чемпионата района
В Балашове состоялось состязание по бёрпи
Статьи
Городская администрация незаконно передала квартиру Владимиру Харольскому
Входившая в специализированный жилищный фонд МО "Город Балашов" двухкомнатная квартира была передана в служебное пользов...
Балашовер: Итоги 2016 года
Год подошел к концу и Балашовер сегодня подводит итоги. Данные брались по состоянию на 30 декабря 2016, так что к...
Самые читаемые и обсуждаемые новости Балашовера в 2016 году
На Балашовере за 2016 год было опубликовано более 3000 новостей. Сегодня Балашовер публикует рейтинг читательского...
Обслуживанием уличного освещения в Балашове займется компания Балашовгорсвет
На сайте госзакупок завершился аукцион на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения в...
Мнения
Виктор Чайка: Запуск подземного водозабора должен быть отложен
В  г. Балашове сложилась очень тяжелая ситуация с городским водоснабжением. Тем не менее, я считаю, что на сегодняшний д...
Зверьё. Мнение об охотниках
Часто езжу через лес. Один, с женой, с детьми. Так приятно увидеть то зайчика, то лисичку, то какие-то мелкие копытные...
О Хопре, о людях и о деревьях
Какими бы банальными ни казались приевшиеся лозунги «Леса — легкие планеты», «Берегите природу!» и т. д., тем не менее,...
Балашовец в СИЗО
Решил написать с надеждой привлечь внимание к проблеме нашего гражданина который попал под пресс нашей силовой...
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