Балашовер
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Выбор редактора
В Балашове определено два места для крещенских купаний
Распоряжением главы района Александра Мельникова от 30.12.2016 в Балашове определены два места для проведения...
  • пн, 16 Янв 13:13 5
Администрация определила перечень предприятий для отработки обязательных работ
30 декабря 2016 года глава района Александр Мельников подписал постановление об определении видов обязательных работ и утверждения перечня организаций, для отбывания...
  • пн, 16 Янв 07:16 8
Жители Козловки сами купили уличный фонарь, а электросети его отключили
В редакцию сайта обратилась жительница микрорайона Козловка, живущая на улице Верхней. Женщина рассказала, что жители...
  • пн, 16 Янв 16:32 9
Три улицы в Козловке завтра останутся без света
АО Облкоммунэнерго сообщает, что17.01. 2017 г.   , в связи с проведением ремонтных работ  будет отключена электроэн...
  • пн, 16 Янв 16:21
СМИ: Из Устиновки в Барки школьников возят на неисправном автобусе
В редакцию ИА "Версия-Саратов" обратился сотрудник школы села Барки Балашовского района Саратовской области. Он рассказа...
  • пн, 16 Янв 16:14 2
Комитет охотхозяйства: В Балашовском районе не отменен карантин по АЧС
На место гибели кабанов в Балашовском районе Саратовской области выехали инспектор регионального комитета охотничьего...
  • пн, 16 Янв 16:10 4
Александр Мельников и Владимир Якубович поздравили первых молодоженов-2017
14 января в отделе ЗАГС по Балашову и Балашовскому району состоялась торжественная церемония первого в наступившем году...
  • пн, 16 Янв 16:07 11
Около Большого Мелика охотники нашли трупы диких кабанов. Видео
В Балашовском районе Саратовской области зафиксирован массовый падеж диких кабанов. Об этом сообщили ИА "Взгляд-инфо" ме...
  • пн, 16 Янв 09:43 15
30-летняя женщина ударила мужа в спину ножом
Пострадавший, местный житель 1988-го года рождения, госпитализирован с проникающим ножевым ранением. В причинении...
  • пн, 16 Янв 08:23 11
В Киргизии грузовой самолет упал на дачный поселок
Грузовой самолет Гонконг - Бишкек упал недалеко от аэропорта Манас, сообщили "Интерфаксу" источник в МЧС Киргизии, по пр...
  • пн, 16 Янв 05:00 5
Сотовые операторы начали предлагать абонентам микрозаймы
Сразу два мобильных оператора — «Билайн» и МТС — начали работать с микрофинансовыми компаниями. Потенциально этот новый...
  • пн, 16 Янв 04:54 6
Журналисты не высоко ценят сегодняшние СМИ, но ценят себя в этой профессии
Большинство работников СМИ уверены, что «журналисты в России в своей деятельности несвободны и несамостоятельны». Так...
  • пн, 16 Янв 04:03 2
Рецидивист избил собутыльника и вынес из дома деньги, часы и телефон
В г. Балашов Саратовской области 14 января гражданин стал фигурантом уголовного дела по статье «грабеж». В 09:40 утра с...
  • пн, 16 Янв 03:57 1
О Хопре, о людях и о деревьях
Какими бы банальными ни казались приевшиеся лозунги «Леса — легкие планеты», «Берегите природу!» и т. д., тем не менее,...
Балашовские самбисты стали победителями и призерами первенства Динамо
14 января в Саратове прошло открытое первенство СРО ОГО ВФСО «Динамо». На эти соревнования приехали проявить себя 100...
  • пн, 16 Янв 03:49
СМИ рассказали подробности дела Евгения Рогачева
Источники рассказали СМИ подробности дела Евгения Рогачева. Напомним, молодой человек пропал 12 января, родственники...
  • вс, 15 Янв 18:20 32
СК: По предварительной версии Евгений Рогачев совершил суицид
Балашовер уже писал о том, что Евгений Рогачев был найден в своей машине мертвым. Следственным отделом по городу...
  • вс, 15 Янв 12:43 37
Ночью на Пушкина сгорел дом
15  января   2017  года в  03 ч. 19  м. поступило сообщение о  загорании нежилого дома,  по адресу: Балашовский район, г...
  • вс, 15 Янв 10:16 4
Читательница рассказала о выброшенной из окна елке, чуть не упавшей на ее сына
В редакцию сайта обратилась читательница, которая рассказала что на голову ее сына чуть не упала выброшенная из окна 5...
  • вс, 15 Янв 10:13 14
Самолет Саратовских авиалиний столкнулся с погрузчиком в московском аэропорту
Самолет Ан-148 перед вылетом из Москвы в Саратов получил повреждения, столкнувшись с автопогрузчиком в "Домодедово", соо...
  • вс, 15 Янв 09:59 7
На Волге в районе Саратова провалившись под лед погибли отец и двое детей
Сегодня вечером в Саратове в районе Зеленого острова под лед провалилась семья с двумя детьми. Соответствующую...
  • сб, 14 Янв 17:13 17
В Калининске годовалая девочка опрокинула на себя кипяток
В Калининском районе Саратовской области в центральную районную больницу была госпитализирована годовалая девочка с...
  • сб, 14 Янв 15:34
Стали известны подробности разбойного нападения на магазин Орфей на Комбинате
Управление Росгвардии Саратовской области сообщает подробности задержания подозреваемого в разбое, совершенном 12...
  • сб, 14 Янв 15:27 14
Разыскиваемого Евгения Рогачева полиция нашла в его машине мертвым
Балашовер сегодня писал о том, что родственники разыскивают Евгения Рогачева, который ушел из дома 12 января и с тех...
  • сб, 14 Янв 15:16 67
Юлия Швакова: К 2020 году в области число малых предприятий вырастет на 6.2%
В правительстве Саратовской области состоялось первое заседание Совета по развитию малого и среднего...
  • сб, 14 Янв 05:05 24
Дональд Трамп назвал условие отмены санкций против России
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сохранить «по крайней мере, на определенный период» санкции...
  • сб, 14 Янв 04:54 23
В Томске полицейские задержали мужчину за кражу бульонного кубика
Сотрудники полиции Томска задержали мужчину, укравшего один бульонный кубик в магазине, сообщил агентству "Интерфакс" ис...
  • сб, 14 Янв 04:45 10
В Балашове родственники разыскивают Евгения Рогачева
В Балашове родственники разыскивают Евгения Рогачева, который ушел из дома 12.01.2017  после 17-00 и с тех пор на связь ...
  • сб, 14 Янв 04:42 20
Сергей Суровов поздравил балашовских журналистов с профессиональным праздником
13 января в нашей стране отмечается День российской печати, и за прошедшие годы с момента его установления, казалось...
  • пт, 13 Янв 12:28 4
Задержанный риелтор арестован, проводится проверка. Комментарий МО МВД
Вчера на Комбинате сразу несколько нарядов полиции приехали на задержание балашовского риелтора Александра Тихомирова....
  • пт, 13 Янв 08:36 42
Российские журналисты отмечают профессиональный праздник
Профессиональный праздник - День российской печати - 13 января отмечают работники СМИ. В этот день по указу Петра I...
  • пт, 13 Янв 06:52 1
На магазин Орфей на Комбинате совершено разбойное нападение
В г. Балашов Саратовской области 12 января местный житель совершил разбойное нападение. Как стало известно ИА «Регион...
  • пт, 13 Янв 05:56 18
Фоторепортажи
В Айсберге прошла новогодняя выставка-продажа изделий ручной работы
В Айсберге прошла новогодняя выставка-продажа изделий ручной работы
В Балашове ударно завершился первый круг волейбольного чемпионата района
В Балашове состоялось состязание по бёрпи
В Балашове стартовал кубок по мини-футболу
Статьи
Балашовер: Итоги 2016 года
Год подошел к концу и Балашовер сегодня подводит итоги. Данные брались по состоянию на 30 декабря 2016, так что к...
Самые читаемые и обсуждаемые новости Балашовера в 2016 году
На Балашовере за 2016 год было опубликовано более 3000 новостей. Сегодня Балашовер публикует рейтинг читательского...
Обслуживанием уличного освещения в Балашове займется компания Балашовгорсвет
На сайте госзакупок завершился аукцион на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения в...
Мнения
О Хопре, о людях и о деревьях
Какими бы банальными ни казались приевшиеся лозунги «Леса — легкие планеты», «Берегите природу!» и т. д., тем не менее,...
Балашовец в СИЗО
Решил написать с надеждой привлечь внимание к проблеме нашего гражданина который попал под пресс нашей силовой...
Городское ЖКХ. Часть вторая. Суперпроекты
Здравствуйте, уважаемый Александр Николаевич! Неделю не общались, соскучился. А событий произошло достаточно. Начнем...
Прокурор разъясняет
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