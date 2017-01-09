Балашовер
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Выбор редактора
Балашову выделят деньги на благоустройство дворов
Треть денег, которые выделят на ремонт саратовских дворов, будут направлены в другие города области. Об этом в интервью...
  • пн, 9 Янв 07:21 26
Больше всех зрителей вечером 31 декабря было у канала «Россия»
Исследовательская компания Mediascope, ранее известная как TNS Russia, дебютировала как уполномоченный Роскомнадзором измеритель. Во вторник, 3 января, его клиенты получили первые...
  • пт, 6 Янв 07:40 16
Улицу и переулок в городе завтра обесточат
АО Облкоммунэнерго сообщает, что 10.01.2017 г., в связи с проведением ремонтных работ  будет отключена электроэнергия: с...
  • пн, 9 Янв 16:55
Губернатор Валерий Радаев встретил Рождество в родном селе Благодатное
Губернатор встретил Рождество в родном селе Благодатное Хвалынского района. В Рождественскую ночь сельчане посетили...
  • пн, 9 Янв 09:35 8
Мужчина свел счеты с жизнью после пьяного застолья с женой
В одном из поселков Балашовского района Саратовской области 5 января было обнаружено тело 56-летнего мужчины с...
  • пн, 9 Янв 08:01 11
В Балашове прошли соревнования по легкой атлетике и волейболу
В Балашове прошли первые в этом году соревнования в рамках Декады спорта и здоровья. В соревнованиях по волейболу среди...
  • пн, 9 Янв 07:57 1
В Новой Глебовке насмерть замерзла пьяная пенсионерка
В Балашовском районе Саратовской области 4 января жители села Новая Глебовка обнаружили труп 63-летней женщины. Вечером...
  • пн, 9 Янв 07:46 1
На рождественских службах в Балашовской епархии побывало 11.5 тысяч человек
В дни празднования Рождества в храмах области побывало более 103 тысяч человек. Такую информацию приводит сайт...
  • пн, 9 Янв 04:36 20
Вчера на 50 лет ВЛКСМ сгорела иномарка
Вчера, 8  января  2017  года  в  18  ч. 15  м., в дежурную часть МЧС поступило сообщение о загорании автомашины,  по адр...
  • пн, 9 Янв 04:25 9
Балашовские самбисты стали победителями и призерами турнира в Энгельсе
8 января 2017 года в спортивном зале МАУ ДО «ДЮСШ» ЭМР состоялось открытое первенство района по самбо среди юношей и...
  • пн, 9 Янв 04:18
В Красноярске 4 человека умерли из-за отравления алкогольным коктейлем
В Красноярском крае четыре человека скончались после отравления «суррогатным алкоголем», сообщается на сайте местного...
  • пт, 6 Янв 06:44 6
Российский фильм "Викинг" за первую неделю проката собрал 735 млн рублей
Российский фильм "Викинг", собравший за первую неделю в прокате 735 млн рублей, - не столько про историю Древней Руси, с...
  • пт, 6 Янв 04:43 34
Сборная России стала бронзовым призером молодежного ЧМ по хоккею
Хоккеисты молодежной сборной России завоевали "бронзу" чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. В матче за третье...
  • пт, 6 Янв 04:35
Читательница пожаловалась на новогодний ужин в балашовском ресторане
В редакцию сайта обратилась читательница с жалобой на плохое обслуживание и несоответствие цены услуги и ее качества в...
  • пт, 6 Янв 04:33 98
На завтра синоптики обещают снег, туман, на дорогах снежные заносы
Завтра, 6 января 2017 г., по сообщению регионального МЧС, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром в...
  • чт, 5 Янв 12:42 2
Самолет Ту-154 совершил вынужденную посадку в Якутии. Видео
Самолет Ту-154 авиакомпании "Алроса", летевший из города Мирный в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту ...
  • чт, 5 Янв 12:26 6
Доллар упал ниже 60 руб. впервые с июля 2015 года
Биржевой курс доллара упал ниже 60 руб. впервые с июля 2015 года, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. По...
  • чт, 5 Янв 12:22 20
Британский журнал Banker назвал Набиуллину лучшим главой ЦБ в Европе
Британский журнал The Banker назвал главу Банка России Эльвиру Набиуллину лучшим руководителем Центрального банка в...
  • чт, 5 Янв 04:13 12
Депутаты узаконили размещение 100 рекламных щитов в городе
Депутаты районного собрания 26 декабря 2016 утвердили схему размещения рекламных конструкций на территории района....
  • чт, 5 Янв 04:10 23
В Саратовской области вырос транспортный налог
С 1 января в Саратовской области повысился транспортный налог. Налоговая ставка для яхт и гидроциклов выросла на 10...
  • чт, 5 Янв 03:47 34
В Центре «Созвездие» состоялась ёлка для одарённых детей
Традиционно в дни зимних каникул в нашем городе проходит новогоднее представление «Главная ёлка города» для талантливых...
  • чт, 5 Янв 03:45 16
В роддоме поздравили родителей первого родившегося в этом году ребенка. Фото
Сегодня в Балашовском роддоме чествовали супругов, чья дочь стала первым ребёнком, родившимся в нашем районе в...
  • ср, 4 Янв 12:35 22
МЧС обещает на завтра снег, гололед, метель, изморозь
По данным  Саратовского Гидрометцентра - 5 января на территории области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Н...
  • ср, 4 Янв 09:40
Эпидпорог по ОРВИ в области превышен на 80%
В целом по области за период с 26.12.16г. по 01.01.17г. зарегистрировано 15312 случаев острых респираторных вирусных...
  • ср, 4 Янв 06:21 5
Максим Фадеев назвал новогодние огоньки погружением в ад
Соцсети захлестнула волна негатива по отношению к новогодним "огонькам", которые показали центральные каналы в новогодню...
  • ср, 4 Янв 04:53 36
Пассажирский самолет выкатился за полосу при посадке в Калининграде
В Калининграде при посадке в аэропорту «Храброво» самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» выкатился за...
  • ср, 4 Янв 04:39
В Ртищеве и Аткарске откроют молочные фермы на 200 и 500 голов
В 2017 году в трех районах Саратовской области планируется построить молочные фермы. Речь идет о Духовницком и...
  • ср, 4 Янв 04:27 18
Полиция нашла украденный летом телефон
11.07.2016 в дежурную часть поступило заявление женщины 1977 гр, о том, что неизвестные лица тайно похитили оставленный...
  • ср, 4 Янв 04:03 9
Депутаты на 2017 год отменили доплаты к пенсиям чиновников и депутатов
Депутаты районного собрания на заседании 26 декабря 2016 приняли решение отменить ряд доплат, которые касались пенсий...
  • ср, 4 Янв 03:56 66
Вчера в ДТП на трассе погибли чиновницы областного министерства
В Воскресенском районе Саратовской области 3 января произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом ИА «Регион 64»...
  • ср, 4 Янв 03:39 19
На Терсе дробь охотника, отрикошетив от льда, пробила глаз мужчине
Вчера в 02.01.2017 в 20:20 в городскую больницу г.саратова обратился житель села Песчанка 1963 гр, который был...
  • вт, 3 Янв 09:25 5
Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею‍
Хоккеисты сборной России (игроки до 20 лет) победили команду Дании со счетом 4:0 в матче 1/4 финала молодежного...
  • вт, 3 Янв 09:08
Фоторепортажи
В Айсберге прошла новогодняя выставка-продажа изделий ручной работы
В Айсберге прошла новогодняя выставка-продажа изделий ручной работы
В Балашове ударно завершился первый круг волейбольного чемпионата района
В Балашове состоялось состязание по бёрпи
В Балашове стартовал кубок по мини-футболу
Статьи
Балашовер: Итоги 2016 года
Год подошел к концу и Балашовер сегодня подводит итоги. Данные брались по состоянию на 30 декабря 2016, так что к...
Самые читаемые и обсуждаемые новости Балашовера в 2016 году
На Балашовере за 2016 год было опубликовано более 3000 новостей. Сегодня Балашовер публикует рейтинг читательского...
Обслуживанием уличного освещения в Балашове займется компания Балашовгорсвет
На сайте госзакупок завершился аукцион на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения в...
Мнения
Балашовец в СИЗО
Решил написать с надеждой привлечь внимание к проблеме нашего гражданина который попал под пресс нашей силовой...
Городское ЖКХ. Часть вторая. Суперпроекты
Здравствуйте, уважаемый Александр Николаевич!
Неделю не общались, соскучился. А событий произошло достаточно....
Шумовой плен от магазина «Колбасы» на проспекте Космонавтов
Я Давиденко Ольга Алексеевна, зарегистрирована по месту проживания г. Балашов, проспект Космонавтов дом 7- кв 57....
Прокурор разъясняет
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