Балашовер
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Выбор редактора
Жители региона встретили Новый год по Саратовскому времени
Сегодня жители области встретили новый 2017 год по местному времени - на час раньше Москвы. Судя по голосования в...
  • вс, 1 Янв 07:44 17
Балашовер: Итоги 2016 года
Год подошел к концу и Балашовер сегодня подводит итоги. Данные брались по состоянию на 30 декабря 2016, так что к финальному в этом году бою курантов цифры еще могут немного...
  • пт, 30 Дек 07:42 17
Россияне стали меньше смотреть телевизор и читать газеты и журналы
В 2016 году медиапотребление в России выросло на 6%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследование компании...
  • вс, 1 Янв 08:06 2
Глава района Александр Мельников поздравил балашовцев с Новым годом
Глава района Александр Мельников поздравил балашовцев с новым 2017 годом. Соответствующее обращение было опубликовано в...
  • вс, 1 Янв 07:58 3
С 1 января 2017 года повышается пенсионный возраст чиновников в РФ
Пенсионный возраст для чиновников в России начинает поэтапно повышаться с 1 января 2017 года. Новые нормы коснутся...
  • вс, 1 Янв 07:44 4
Новогоднее поздравление президента Путина с новым 2017 годом. Видео
На видеохостинге YouTube опубликована запись новогоднего обращения президента России Владимира Путина с поздравлением...
  • сб, 31 Дек 17:10 3
Александр Ветров попал в рейтинг влиятельности Саратовской области 2016
Интернет-газета Четвертая власть с помощью своих экспертов определила сотню влиятельных людей Саратовской области....
  • сб, 31 Дек 13:20 24
Песков произнес фразу «Козлы, н**уй» в эфире НТВ. Видео
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Международная пилорама» на телеканале НТВ позволил себе...
  • сб, 31 Дек 06:16 16
На январь 2017 запланирован запуск поезда Балашов-Елань
Вчера, 30 декабря, между АО «Саратовская пригородная пассажирская компания» и Саратовской областью в лице Министерства...
  • сб, 31 Дек 05:55 3
Балашовское казачье общество организовало благотворительную елку
28 декабря в детском саду «Золотой ключик» прошла благотворительная елка «Новогодние приключения». Организатором...
  • сб, 31 Дек 05:40 2
Гостиницу "Хопер" снова решили продать
На заседании собрания районных депутатов 23 декабря 2016 народные избранники приняли решение об утверждении Прогнозного...
  • пт, 30 Дек 04:10 23
Александр Мельников и Павел Петраков встретились с членами Совета старейшин
В преддверии новогодних праздников в администрации района состоялась встреча главы района Александра Мельникова и...
  • пт, 30 Дек 03:39 17
Самые читаемые и обсуждаемые новости Балашовера в 2016 году
На Балашовере за 2016 год было опубликовано более 3000 новостей. Сегодня Балашовер публикует рейтинг читательского...
Минобороны: командир Ту-154 успел сообщить о нештатной ситуации
Командир разбившегося в Черном море Ту-154 Роман Волков перед падением самолета успел доложить диспетчерам о нештатной...
  • чт, 29 Дек 10:53 34
Балашовский предприниматель обратился в СК с заявлением на областной минстрой
В редакцию Балашовера обратился директор балашовской компании ООО "Центр инвентаризации и оценки недвижимости" Васили...
  • чт, 29 Дек 10:44 9
Кинотеатр «Победа» подвел итоги конкурса на лучшую елку
Напомним, кинотеатром «Победа» к выходу новой российской комедии «Елки 5» был объявлен конкурс на лучшую поделку в...
  • чт, 29 Дек 07:29
Пользователи соцсетей оценили прейскурант на совокупление в Балашовском кафе
В соцсети Фейсбук один из пользователей опубликовал фотографию меню балашовского кафе Богач. Подписал свою фотографию...
  • чт, 29 Дек 07:14 33
Определены лучшие спортсмены Балашова 2016
МУ ДО «ДЮСШ БМР» определила лучших спортсменов по итогам выступлений на соревнованиях за 2016 год. В олимпийских видах...
  • чт, 29 Дек 06:36 7
Муниципальные СМИ Балашова получат из бюджета 1.3 млн рублей в 2017 году
В утвержденном районными депутатам бюджете района на 2017 год заложены субсидии местным СМИ. Речь идет об автономных...
  • чт, 29 Дек 04:13 16
Депутаты передали в безвозмездное пользование епархии здание в Хоперском
Собрание депутатов Балашовского муниципального района 23 декабря 2016 года решило передать церкви в безвозмездное...
  • чт, 29 Дек 03:36 14
ТРК Балашов взяла интервью у прокурора города Андрея Дементьева. Видео
В эфире телерадиокомпании Балашов было показано интервью с прокурором города Балашова Андреем Дементьевым....
  • чт, 29 Дек 03:19 15
Балашов получил 8,4 млн руб на искусственное покрытие футбольного поля на Олимпе
28 декабря 2016 года состоялось внеочередное заседание Собрания депутатов Балашовского муниципального района. Среди...
  • чт, 29 Дек 03:13 16
Еще 11 балашовцев получили рекомендации для вступления в Единую Россию
В Балашове состоялось итоговое заседание местного совета сторонников партии «Единая Россия». В ходе мероприятия, наряду...
  • чт, 29 Дек 03:08 21
Расписание кинотеатра "Победа" 29 декабря 2016 - 4 января 2017
Уважаемые зрители, обращайте внимание на даты указанные в расписании!  Расписание на 29 - 31 декабря

08.40 - ...
  • ср, 28 Дек 14:05 2
30 декабря в центре города без света останутся 4 дома
АО Облкоммунэнерго сообщает, что 30.12. 2016 г., в связи с проведением ремонтных работ  будет отключена электроэнергия: ...
  • ср, 28 Дек 12:52 2
Администрация бани рассказала о режиме работы на праздники
Администрация МУП БМР «Балашовский банно-прачечный комбинат» информирует об изменении режима работы бани на декабрь...
  • ср, 28 Дек 12:48 13
Комитет по финансам разъяснил решение депутатов по премиям
Балашовер сегодня утром опубликовал новость о решении депутатов районного собрания внести изменения в положение "Об опла...
  • ср, 28 Дек 12:39 10
Сергей Суровов провел традиционный прием жителей Балашова и Романовки
В преддверии новогодних праздников депутат Саратовской областной думы Сергей Суровов (фракция «Единая Россия») посетил...
  • ср, 28 Дек 12:30 5
На Комбинате незаконно торговали елками
Главное управление МВД по Саратовской области отчиталось об итогах мероприятий в рамках операции "Лес" за 27 декабря. В ...
  • ср, 28 Дек 11:19 5
Читательница пожаловалась на участок дороги с заваленным снегом тротуаром
В редакцию сайта обратилась читательница, которая рассказала, что по улице Пугачевской есть опасный участок дороги, где...
  • ср, 28 Дек 11:10 12
На двухлетнюю девочку упала кастрюля с кипятком
В больницу Балашова Саратовской области отвезли двухлетнего ребенка с ожогами. В медицинское учреждение...
  • ср, 28 Дек 10:40 14
Балашовские легкоатлеты стали победителями областного первенства
С 24 по 25 декабря  в Саратове, в манеже стадиона "Динамо" и манеже "Дворца Спорта" прошло Первенство Саратовской област...
  • ср, 28 Дек 10:37 6
Фоторепортажи
В Айсберге прошла новогодняя выставка-продажа изделий ручной работы
В Айсберге прошла новогодняя выставка-продажа изделий ручной работы
В Балашове ударно завершился первый круг волейбольного чемпионата района
В Балашове состоялось состязание по бёрпи
В Балашове стартовал кубок по мини-футболу
Статьи
Балашовер: Итоги 2016 года
Год подошел к концу и Балашовер сегодня подводит итоги. Данные брались по состоянию на 30 декабря 2016, так что к...
Самые читаемые и обсуждаемые новости Балашовера в 2016 году
На Балашовере за 2016 год было опубликовано более 3000 новостей. Сегодня Балашовер публикует рейтинг читательского...
Обслуживанием уличного освещения в Балашове займется компания Балашовгорсвет
На сайте госзакупок завершился аукцион на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения в...
Мнения
Балашовец в СИЗО
Решил написать с надеждой привлечь внимание к проблеме нашего гражданина который попал под пресс нашей силовой...
Городское ЖКХ. Часть вторая. Суперпроекты
Здравствуйте, уважаемый Александр Николаевич!
Неделю не общались, соскучился. А событий произошло достаточно....
Шумовой плен от магазина «Колбасы» на проспекте Космонавтов
Я Давиденко Ольга Алексеевна, зарегистрирована по месту проживания г. Балашов, проспект Космонавтов дом 7- кв 57....
Прокурор разъясняет
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