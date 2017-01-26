Балашовер
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Дело Юрия Чернобука о смертельном ДТП на Комбинате передано в суд
Дело предпринимателя Юрия Чернобука, которого обвиняют в смертельном ДТП на комбинате, в результате которого погибла...
  • чт, 26 Янв 09:23 21
Александр Мельников утвердил новый состав совета по инвестициям
Глава района Александр Мельников 17 января 2017 подписал постановление, которое утверждает новый состав совета по инвестициям при главе района. Напомним, предыдущий состав...
  • чт, 26 Янв 07:13 19
Владелец иномарки отсудил у мэрии Саратова 148 тысяч за испорченные колеса
Администрация Саратова выплатит деньги за испорченный "Land Rover Range Rover", который получил повреждения из-за некаче...
  • чт, 26 Янв 10:22 2
Балашовец продал горожанину самодельный кистень за 50 рублей
Сотрудники полиции Саратовской области заподозрили мужчину в возрасте 46 лет из Балашова в продаже самодельного...
  • чт, 26 Янв 08:05 4
Вольску областной бюджет выделит 135 млн на очистные сооружения
Такая информация приводится в бюджете Саратовской области на 2017 год. Согласно документу, город Вольск получит...
  • чт, 26 Янв 07:46 2
У 54-летнего жителя Репного нашли пакет с анашой
Сотрудниками полиции МО «Балашовский» задержан 54-летний житель с. Репное Балашовского района, у которого обнаружен и...
  • чт, 26 Янв 07:18 1
Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указы о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении политики...
  • чт, 26 Янв 07:06 3
Ходорковский поддержит кандидатов в депутаты саратовской областной думы
Движение Михаила Ходорковского «Открытая Россия» начинает поиск кандидатов в Саратовскую областную думу и в...
  • чт, 26 Янв 04:03 12
Расписание кинотеатра "Победа" 26 января - 1 февраля 2017
Расписание на 26 января

08.20 - БАЛЕРИНА (3D) - 100 руб. (6+)
10.00 - НЕВЕСТА (2D) - 100 руб. (16+)
  • чт, 26 Янв 03:57
За удары табуретом по голове сожительницы балашовец получил 3 года тюрьмы
Прокуратурой города Балашова поддержано в суде государственное обвинение по уголовному делу по обвинению жителя г....
  • ср, 25 Янв 13:30 5
Два населенных пункта в районе и 19 улиц в городе завтра останутся без света
Балашовский РЭС «Прихопёрского ПО» сообщает, что для производства ремонтных работ на оборудовании распределительных...
  • ср, 25 Янв 13:14
Кинотеатр «Победа» объявляет акцию «Притяжение»
26 января в кинотеатре «Победа» стартует фантастический фильм «Притяжение». Уже давно российский зритель желал увидеть...
  • ср, 25 Янв 13:10 2
В балашовском Роспотребнадзоре открылась вакансия эксперта
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской...
  • ср, 25 Янв 07:18 7
Александр Соловьев провел выездное совещание в Балашове по проблемам рыбоводства
Заместитель Председателя Правительства области  Александр Соловьев провел выездное совещание в Балашове по вопросу «О ра...
  • ср, 25 Янв 05:51 15
Делом матери, выгнавшей дочь на мороз, занялись следователи СКР
Продолжается расследование дела против 45-летней жительницы Балашовского района, которую подозревают в неисполнении...
  • ср, 25 Янв 05:43 11
Сегодня в России отмечают Татьянин день
Татьянин день отмечают 25 января более 5 миллионов студентов Российской Федерации. История праздника неразрывно связана...
  • ср, 25 Янв 05:39 23
Балашовские студенты приняли участие в акции «Студенческий десант–2017»
Четвёртый год подряд накануне Дня российского студенчества сотрудники МО МВД России «Балашовский» и члены Общественного...
  • ср, 25 Янв 05:20 6
Юные балашовские самбисты достойно выступили на домашнем турнире
Минувшим воскресеньем в солнечный морозный день на Луначарского в уютном зале самбо проходили напряженные и...
  • ср, 25 Янв 05:06
Афиша Балашовского драматического театра на 29 января 2017
12.00 часов      Ш.Перро «Старинная французская сказка-2: Кот в сапогах», 0+
16.00 часов         В.Соллогуб «Беда от ...
  • ср, 25 Янв 05:03
3 села в районе и 6 улиц в городе завтра останутся без света
Балашовский РЭС «Прихопёрского ПО» сообщает, что для производства ремонтных работ на оборудовании распределительных...
  • вт, 24 Янв 13:21
В Балашове бомж украл у пенсионерки две сберкнижки и 5000 руб.
Наряд управления Росгвардии по Саратовской области задержал похитителя сберкнижек у пенсионерки, сообщает 24 января...
  • вт, 24 Янв 12:18 4
Три первых и два вторых места заняли балашовские боксеры на турнире в Заречном
С 11 по 14 января прошло III открытое первенство г.Заречного (Пензенская область) по боксу, посвященное памяти Валерия...
  • вт, 24 Янв 11:29
Областной министр Татьяна Кравцева побывала на стройке ФАПа в Большом Мелике
21 января 2017 года в ходе деловой поездки в Балашовский муниципальный район министр сельского хозяйства области...
  • вт, 24 Янв 11:12 7
Балашовская прокуратура потребовала закрыть сайт, торгующий хамоном
Прокуратурой города Балашова выявлен факт реализации через интернет контрафактного хамона. Прокуратурой города Балашова...
  • вт, 24 Янв 10:59 9
Татьяна Саврасова обвиняется в передаче частникам тепловых сетей
Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации района было возбуждено в марте...
  • вт, 24 Янв 08:58 127
Министр образования России выступила за возврат к традициям советской школы
Министр образования России Ольга Васильева заявила в интервью «Независимой газете», что она выступает за традиции...
  • вт, 24 Янв 04:05 100
Александр Ландо предложил создать комбинат школьного питания в Балашове
Общественники пообещали добраться с проверками школьного питания и до районных школ. Об этом на заседании комиссии...
  • вт, 24 Янв 03:57 18
Балашовец покончил с собой после смерти жены и брата
В г. Балашов Саратовской области 22 января было обнаружено тело 58-летнего местного жителя, который добровольно ушел из...
  • вт, 24 Янв 03:53 16
МУП Балашовское ЖКХ проиграло апелляцию по делу о 300-миллионном штрафе
Сегодня, 13 января, в 12-м Арбитражном апелляционном суде была рассмотрена жалоба МУП «Балашовское ЖКХ» на решение...
  • вт, 24 Янв 03:51 7
Балашовская прокуратура нашла сайт, на котором торгуют больничными
Прокуратурой города Балашова проведен мониторинг сети Интернет в целях выявления фактов размещения информации,...
  • вт, 24 Янв 03:42 6
Заболеваемость ОРВИ в области превышает эпидпорог на 34%
В целом по области за прошедшую неделю (с 16.01.16г. по 22.01.16г.) зарегистрировано 16311 случаев острых респираторных...
  • вт, 24 Янв 03:38 6
Балашовские каратисты привезли 32 медали с открытого турнира в Саратове
22.01.2017 года состоялся Открытый турнир г.Саратова по "Всестилевому каратэ".Данный турнир проводился с целью формирова...
  • вт, 24 Янв 03:36
Вчера ночью в результате стрельбы в Балашове ранен 21-летний балашовец
В Балашове со вчерашнего дня активно распространяется информация о стрельбе в одном из заведений общепита города....
  • пн, 23 Янв 12:57 275
Четыре населенных пункта района завтра останутся без света
Балашовский РЭС «Прихопёрского ПО» сообщает, что для производства ремонтных работ на оборудовании распределительных...
  • пн, 23 Янв 12:17
Воры сняли 5 металлических решеток с окон подвала дома по ул.Строителей
20 января 2017 года в МО МВД России «Балашовский» поступило сообщение гражданина 1988 г.р. о том, что с окон подвала...
  • пн, 23 Янв 11:00
25 января на стадионе Олимп состоится "Ледовая вечеринка"
В День российского студенчества, 25 января, на хоккейной коробке Спортивно-оздоровительного комплекса "Олимп" состоится ...
  • пн, 23 Янв 10:57 6
Балашовские самбисты стали победителями и призерами областного турнира
В Саратове, на базе Регионального центра спортивной подготовки, прошли открытые городские соревнования по самбо среди...
  • пн, 23 Янв 09:39
В Балашове директор школы №15 дробил контракты для манипулирования закупками
Прокуратурой города Балашова проведена проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок...
  • пн, 23 Янв 08:23 28
Балашовская пенсионерка без объяснений свела счеты с жизнью
В г. Балашов Саратовской области 21 января местная жительница добровольно рассталась с жизнью. Как сообщил ИА «Регион...
  • пн, 23 Янв 08:15 11
На Шоссейной вчера балашовец попался на повторной пьяной езде
Вчера в Балашове Саратовской области на улице Шоссейная остановили "Мазду"-626. Ее водитель вел себя подозрительно. Доро...
  • пн, 23 Янв 08:11 11
В Ртищеве 30 человек эвакуировали после нахождения боевой гранаты времен ВОВ
21 января в городе Ртищево был обнаружен боевой снаряд времен Великой Отечественной Войны. "Гранату, пред...
  • пн, 23 Янв 07:16 3
Михаил Брякин выиграл традиционный блиц-турнир по шахматам в Балашове
19 января в шахматном клубе МУ ДО «ДЮСШ БМР» прошел традиционный блиц-турнир по шахматам, посвященный памяти тренера –...
  • пн, 23 Янв 06:27 4
Фоторепортажи
В Балашове прошли крещенские купания
В Балашове прошли крещенские купания
В Айсберге прошла новогодняя выставка-продажа изделий ручной работы
В Балашове ударно завершился первый круг волейбольного чемпионата района
В Балашове состоялось состязание по бёрпи
Статьи
Городская администрация незаконно передала квартиру Владимиру Харольскому
Входившая в специализированный жилищный фонд МО "Город Балашов" двухкомнатная квартира была передана в служебное пользов...
Балашовер: Итоги 2016 года
Год подошел к концу и Балашовер сегодня подводит итоги. Данные брались по состоянию на 30 декабря 2016, так что к...
Самые читаемые и обсуждаемые новости Балашовера в 2016 году
На Балашовере за 2016 год было опубликовано более 3000 новостей. Сегодня Балашовер публикует рейтинг читательского...
Обслуживанием уличного освещения в Балашове займется компания Балашовгорсвет
На сайте госзакупок завершился аукцион на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения в...
Мнения
Виктор Чайка: Запуск подземного водозабора должен быть отложен
В  г. Балашове сложилась очень тяжелая ситуация с городским водоснабжением. Тем не менее, я считаю, что на сегодняшний д...
Зверьё. Мнение об охотниках
Часто езжу через лес. Один, с женой, с детьми. Так приятно увидеть то зайчика, то лисичку, то какие-то мелкие копытные...
О Хопре, о людях и о деревьях
Какими бы банальными ни казались приевшиеся лозунги «Леса — легкие планеты», «Берегите природу!» и т. д., тем не менее,...
Балашовец в СИЗО
Решил написать с надеждой привлечь внимание к проблеме нашего гражданина который попал под пресс нашей силовой...
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