Треть денег, которые выделят на ремонт саратовских дворов, будут направлены в другие города области. Об этом в интервью...
АО Облкоммунэнерго сообщает, что 10.01.2017 г., в связи с проведением ремонтных работ будет отключена электроэнергия: с...
Губернатор встретил Рождество в родном селе Благодатное Хвалынского района. В Рождественскую ночь сельчане посетили...
В одном из поселков Балашовского района Саратовской области 5 января было обнаружено тело 56-летнего мужчины с...
В Балашове прошли первые в этом году соревнования в рамках Декады спорта и здоровья. В соревнованиях по волейболу среди...
В Балашовском районе Саратовской области 4 января жители села Новая Глебовка обнаружили труп 63-летней женщины. Вечером...
В дни празднования Рождества в храмах области побывало более 103 тысяч человек. Такую информацию приводит сайт...
Вчера, 8 января 2017 года в 18 ч. 15 м., в дежурную часть МЧС поступило сообщение о загорании автомашины, по адр...
8 января 2017 года в спортивном зале МАУ ДО «ДЮСШ» ЭМР состоялось открытое первенство района по самбо среди юношей и...
В Красноярском крае четыре человека скончались после отравления «суррогатным алкоголем», сообщается на сайте местного...
Российский фильм "Викинг", собравший за первую неделю в прокате 735 млн рублей, - не столько про историю Древней Руси, с...
Хоккеисты молодежной сборной России завоевали "бронзу" чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. В матче за третье...
В редакцию сайта обратилась читательница с жалобой на плохое обслуживание и несоответствие цены услуги и ее качества в...
Завтра, 6 января 2017 г., по сообщению регионального МЧС, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром в...
Самолет Ту-154 авиакомпании "Алроса", летевший из города Мирный в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту ...
Биржевой курс доллара упал ниже 60 руб. впервые с июля 2015 года, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. По...
Британский журнал The Banker назвал главу Банка России Эльвиру Набиуллину лучшим руководителем Центрального банка в...
Депутаты районного собрания 26 декабря 2016 утвердили схему размещения рекламных конструкций на территории района....
С 1 января в Саратовской области повысился транспортный налог. Налоговая ставка для яхт и гидроциклов выросла на 10...
Традиционно в дни зимних каникул в нашем городе проходит новогоднее представление «Главная ёлка города» для талантливых...
Сегодня в Балашовском роддоме чествовали супругов, чья дочь стала первым ребёнком, родившимся в нашем районе в...
По данным Саратовского Гидрометцентра - 5 января на территории области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Н...
В целом по области за период с 26.12.16г. по 01.01.17г. зарегистрировано 15312 случаев острых респираторных вирусных...
Соцсети захлестнула волна негатива по отношению к новогодним "огонькам", которые показали центральные каналы в новогодню...
В Калининграде при посадке в аэропорту «Храброво» самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» выкатился за...
В 2017 году в трех районах Саратовской области планируется построить молочные фермы. Речь идет о Духовницком и...
11.07.2016 в дежурную часть поступило заявление женщины 1977 гр, о том, что неизвестные лица тайно похитили оставленный...
Депутаты районного собрания на заседании 26 декабря 2016 приняли решение отменить ряд доплат, которые касались пенсий...
В Воскресенском районе Саратовской области 3 января произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом ИА «Регион 64»...
Вчера в 02.01.2017 в 20:20 в городскую больницу г.саратова обратился житель села Песчанка 1963 гр, который был...
Хоккеисты сборной России (игроки до 20 лет) победили команду Дании со счетом 4:0 в матче 1/4 финала молодежного...
Год подошел к концу и Балашовер сегодня подводит итоги. Данные брались по состоянию на 30 декабря 2016, так что к...
На Балашовере за 2016 год было опубликовано более 3000 новостей. Сегодня Балашовер публикует рейтинг читательского...
На сайте госзакупок завершился аукцион на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения в...
Решил написать с надеждой привлечь внимание к проблеме нашего гражданина который попал под пресс нашей силовой...
Здравствуйте, уважаемый Александр Николаевич!
Неделю не общались, соскучился. А событий произошло достаточно....
Неделю не общались, соскучился. А событий произошло достаточно....
Я Давиденко Ольга Алексеевна, зарегистрирована по месту проживания г. Балашов, проспект Космонавтов дом 7- кв 57....
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Балашову выделят деньги на благоустройство дворов
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Балашову выделят деньги на благоустройство дворов
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Балашову выделят деньги на благоустройство дворов
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Жители региона встретили Новый год по Саратовскому времени
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На рождественских службах в Балашовской епархии побывало 11.5 тысяч человек
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Губернатор Валерий Радаев встретил Рождество в родном селе Благодатное
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Балашову выделят деньги на благоустройство дворов
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Фермеры Борисоглебска бросили вызов крупным торговым сетям
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Почему умолкают песни в наших домах?. Фоторепортаж
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В Росприроднадзор не поступали жалобы балашовцев на загрязнение Хопра
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Боец Джефф Монсон посетит столицу российской провинции Урюпинск
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Аркадакское отделение партии «Единая Россия» провело конкурс детских рисунков