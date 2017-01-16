Распоряжением главы района Александра Мельникова от 30.12.2016 в Балашове определены два места для проведения...
В редакцию сайта обратилась жительница микрорайона Козловка, живущая на улице Верхней. Женщина рассказала, что жители...
АО Облкоммунэнерго сообщает, что17.01. 2017 г. , в связи с проведением ремонтных работ будет отключена электроэн...
В редакцию ИА "Версия-Саратов" обратился сотрудник школы села Барки Балашовского района Саратовской области. Он рассказа...
На место гибели кабанов в Балашовском районе Саратовской области выехали инспектор регионального комитета охотничьего...
14 января в отделе ЗАГС по Балашову и Балашовскому району состоялась торжественная церемония первого в наступившем году...
В Балашовском районе Саратовской области зафиксирован массовый падеж диких кабанов. Об этом сообщили ИА "Взгляд-инфо" ме...
Пострадавший, местный житель 1988-го года рождения, госпитализирован с проникающим ножевым ранением. В причинении...
Грузовой самолет Гонконг - Бишкек упал недалеко от аэропорта Манас, сообщили "Интерфаксу" источник в МЧС Киргизии, по пр...
Сразу два мобильных оператора — «Билайн» и МТС — начали работать с микрофинансовыми компаниями. Потенциально этот новый...
Большинство работников СМИ уверены, что «журналисты в России в своей деятельности несвободны и несамостоятельны». Так...
В г. Балашов Саратовской области 14 января гражданин стал фигурантом уголовного дела по статье «грабеж». В 09:40 утра с...
Какими бы банальными ни казались приевшиеся лозунги «Леса — легкие планеты», «Берегите природу!» и т. д., тем не менее,...
14 января в Саратове прошло открытое первенство СРО ОГО ВФСО «Динамо». На эти соревнования приехали проявить себя 100...
Источники рассказали СМИ подробности дела Евгения Рогачева. Напомним, молодой человек пропал 12 января, родственники...
Балашовер уже писал о том, что Евгений Рогачев был найден в своей машине мертвым. Следственным отделом по городу...
15 января 2017 года в 03 ч. 19 м. поступило сообщение о загорании нежилого дома, по адресу: Балашовский район, г...
В редакцию сайта обратилась читательница, которая рассказала что на голову ее сына чуть не упала выброшенная из окна 5...
Самолет Ан-148 перед вылетом из Москвы в Саратов получил повреждения, столкнувшись с автопогрузчиком в "Домодедово", соо...
Сегодня вечером в Саратове в районе Зеленого острова под лед провалилась семья с двумя детьми. Соответствующую...
В Калининском районе Саратовской области в центральную районную больницу была госпитализирована годовалая девочка с...
Управление Росгвардии Саратовской области сообщает подробности задержания подозреваемого в разбое, совершенном 12...
Балашовер сегодня писал о том, что родственники разыскивают Евгения Рогачева, который ушел из дома 12 января и с тех...
В правительстве Саратовской области состоялось первое заседание Совета по развитию малого и среднего...
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сохранить «по крайней мере, на определенный период» санкции...
Сотрудники полиции Томска задержали мужчину, укравшего один бульонный кубик в магазине, сообщил агентству "Интерфакс" ис...
В Балашове родственники разыскивают Евгения Рогачева, который ушел из дома 12.01.2017 после 17-00 и с тех пор на связь ...
13 января в нашей стране отмечается День российской печати, и за прошедшие годы с момента его установления, казалось...
Вчера на Комбинате сразу несколько нарядов полиции приехали на задержание балашовского риелтора Александра Тихомирова....
Профессиональный праздник - День российской печати - 13 января отмечают работники СМИ. В этот день по указу Петра I...
В г. Балашов Саратовской области 12 января местный житель совершил разбойное нападение. Как стало известно ИА «Регион...
Год подошел к концу и Балашовер сегодня подводит итоги. Данные брались по состоянию на 30 декабря 2016, так что к...
На Балашовере за 2016 год было опубликовано более 3000 новостей. Сегодня Балашовер публикует рейтинг читательского...
На сайте госзакупок завершился аукцион на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения в...
Какими бы банальными ни казались приевшиеся лозунги «Леса — легкие планеты», «Берегите природу!» и т. д., тем не менее,...
Решил написать с надеждой привлечь внимание к проблеме нашего гражданина который попал под пресс нашей силовой...
Здравствуйте, уважаемый Александр Николаевич! Неделю не общались, соскучился. А событий произошло достаточно. Начнем...
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СМИ: Из Устиновки в Барки школьников возят на неисправном автобусе
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