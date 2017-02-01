Балашовер
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Саратовэнерго ищет подрядчика на отключения должников-балашовцев от света
Соответствующий конкурс объявлен на сайте госзакупок. Энергокомпания ищет подрядчика на услуги по введению режима...
  • ср, 1 Фев 07:59 18
Саратовское время предлагают сдвинуть ЕЩЁ на час вперед
Часовой пояс предлагают сдвинуть еще на один час вперед для того, чтобы вернуть трансляцию телепрограмм на привычное время. Петиция об этом размещена на портале «Российская...
  • вт, 31 Янв 17:17 159
На ближайшие три дня МЧС объявило штормовое предупреждение
По данным Саратовского Гидрометцентра, в ближайшие три дня, на территории области прогнозируется усиление ветра, порывы...
  • ср, 1 Фев 15:25
Обнародован круглосуточный телефон горячей линии по вопросам ЖКХ
Администрация Балашовского муниципального района информирует, что по вопросам деятельности управляющих компаний и...
  • ср, 1 Фев 11:38 9
Балашовец связал девушку шнурами и потребовал пароль от мобильного банка
В г. Балашов Саратовской области жертвой дерзкого грабителя стала местная жительница. По информации ИА «Регион 64»,...
  • ср, 1 Фев 11:15 19
Депутаты снова решили продать здание и землю детсада Ветерок в с.Данилкино
Об этом говорится в решении депутатов районного собрания от 27 января 2017 года, подписанном председателем собрания...
  • ср, 1 Фев 08:42 5
Житель Пинеровки украл из дома в с.Лопатино DVD-плеер
В МО МВД России «Балашовский» с заявлением обратилась 62-летняя жительница с. Лопатино Балашовского района. Она...
  • ср, 1 Фев 08:16 2
«Известия»: в правительстве принято решение о повышении пенсионного возраста
Правительство России приняло решение о повышении пенсионного возраста, сейчас обсуждаются конкретные параметры данного...
  • ср, 1 Фев 05:12 44
Театры Вольска, Балакова и Балашова получат из бюджета почти 26 млн руб
В этом году Саратовская область получит субсидию на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с...
  • ср, 1 Фев 04:49 3
C рынка уходит компьютерная фирма Атто
Сеть из десятков магазинов в Саратове, Балашове и Вольске закрыта, официальный сайт компании недоступен, группы в...
  • ср, 1 Фев 04:46 11
Есть вопросы? Вам помогут юристы компании «Микроденьги»
Компания «Микроденьги» шесть лет стабильно работает на рынке потребительских займов. Основное преимущество компании...
  • вт, 31 Янв 14:28
Читательница пожаловалась на кинотеатр Победа. Комментарий администрации. Видео
В редакцию сайта обратилась читательница Наталья, которая рассказала, что после просмотра 3D фильма в кинотеатре...
  • вт, 31 Янв 14:09 43
В Романовском районе в сторожке насмерть замерз работавший на ферме за еду бомж
В Романовском районе Саратовской области в сторожке замерз бездомный мужчина. Как сообщил ИА «Регион 64» следователь...
  • вт, 31 Янв 13:45 7
Афиша Балашовского драмтеатра на 5 февраля 2017
Балашовский драматический театр предлагает своим зрителям провести праздничные выходные семейным кругом в компании...
  • вт, 31 Янв 13:23 3
Разбивший голову и сломавший нос полицейскому Андрей Рябихин получил 4.5 года
Собранные следственным отделом по городу Балашов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации...
  • вт, 31 Янв 06:25 42
Эксперты сообщили о росте просроченных ипотечных кредитов на 39%
Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), число просроченных...
  • вт, 31 Янв 06:23 3
В Саратове задержали двух балашовских наркодилеров
В Волжском районе Саратова полицейские возбудили уголовное дело в отношении балашовца, задержанного 29 января. Как...
  • вт, 31 Янв 06:12 13
Балашовские автоинспекторы проверят, как родители перевозят детей в машинах
В Госавтоинспекции Саратовского региона обеспокоены ситуацией с детским дорожно-транспортным травматизмом. За текущий...
  • вт, 31 Янв 05:43 27
Услуги муниципальной бани для детей от 6 до 14 лет стали платными
Такая информация содержится в решении депутатов районного собрания от 30 января 2017 года о прейскуранте цен  на услуги ...
  • вт, 31 Янв 04:35 20
В Балашове установят памятную доску Николаю Грудинину
Такая информация содержится в решении районных депутатов от 27.01.2017 за подписью председателя районного собрания...
  • вт, 31 Янв 04:17 35
В Балашове в ходе рейда обнаружили 10 работодателей с неоформленными работниками
Прокуратурой города Балашова совместно с представителями администрации БМР,  управления ПФ РФ в Балашовском районе Сара...
  • вт, 31 Янв 04:11 41
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в области на 44% превышает эпидпорог
В целом по области за прошедшую неделю (с 23.01.16г. по 29.01.16г.) зарегистрировано 17409 случаев острых респираторных...
  • вт, 31 Янв 03:59 10
Администрация проконтролирует восстановление зеленых насаждений на Карла Маркса
В официальной группе главы района Александра Мельникова ВКонтакте появился комментарий чиновника относительно зеленых...
  • вт, 31 Янв 03:56 11
Россияне стали меньше бояться повышения цен
Большинство россиян по-прежнему опасаются международной напряженности и обесценивания сбережений, свидетельствуют итоги...
  • вт, 31 Янв 03:48 12
Анастасия Жолобова стала второй на кубке волгоградского губернатора
28 января в манеже ВГАФКа прошли открытые соревнования по легкой атлетике «Кубок Губернатора Волгоградской области»....
  • вт, 31 Янв 03:43
В Подольске анестезиолог изнасиловал беспомощную пациентку в реанимации
Врач-реаниматолог во время ночного дежурства надругался над пациенткой, которая находилась в реанимационном отделении....
  • пн, 30 Янв 16:41 21
США решили оценить способность России и Китая пережить ядерный удар
Американские разведслужбы и Стратегическое командование вооруженных сил США приступили к разработке новой программы...
  • пн, 30 Янв 13:52 9
Автошкола Автокласс дарит подарки
Автошкола Автокласс дарит подарки всем, кто запишется на обучение по категории "В" до 23 февраля 2017. В автошколе вас ж...
  • пн, 30 Янв 12:56
Сегодня на Саратовском шоссе сгорел склад 160 кв.м.
30 января 2017 года  в  11 ч. 10  м.  поступило сообщение о загорании  складского помещения,  по адресу:  Балашовский  р...
  • пн, 30 Янв 12:37 3
Александр Мельников встретился с депутатами Октябрьского и Пинеровского МО
Продолжаются встречи главы Балашовского муниципального района Александра Мельникова с руководителями органов местного...
  • пн, 30 Янв 10:06 9
Владельца офисного здания Геннадия Кулевацкого оштрафовали за сосульки на крыше
Прокуратурой города Балашова проведена проверка соблюдения правил и нормативов содержания жилых и нежилых зданий....
  • пн, 30 Янв 10:00 8
Балашовец выпрыгнул из окна психбольницы в Саратове
В одно из медучреждений Саратова госпитализировали 31-летнего жителя Балашова, который находился на лечении в клинике...
  • пн, 30 Янв 09:58 8
Виталий Тимошин отчитался перед депутатами о деятельности полиции. Фото
Начальник МО МВД России «Балашовский» полковник полиции Виталий Тимошин, в соответствии  с Федеральным законом № ...
  • пн, 30 Янв 09:49 17
В Балашове состоялся межрегиональный турнир по самбо «Открытый ковер»
29 января в спортивном зале МУ ДО «ДЮСШ БМР» (зал ШМАС) проходили соревнования по самбо «Открытый ковер», в котором...
  • пн, 30 Янв 09:41 2
В Балашове на нерадивую мать троих малолетних детей завели уголовное дело
20.01.2017 прокуратурой города проведена проверка по факту неисполнения жительницей Балашовского района, 1994 г.р.,...
  • пн, 30 Янв 09:40 10
На Макаренко вор снял с дома внешний блок кондиционера
В МО МВД России «Балашовский»  поступило сообщение жительницы города Балашова о том, что в период с 22 января по 26 янва...
  • пн, 30 Янв 09:07 6
На встрече главы района с работниками культуры снова встал вопрос храма в парке
О зарплате, творческих достижениях и возрождении в Балашове кафедрального собора говорили руководители учреждений...
  • пн, 30 Янв 09:02 231
Балашовский школьник размещал ВКонтакте фашистскую символику
Прокуратура города Балашова Саратовской области в ходе мониторинга сети Интернет выявила факт демонстрации фашистской...
  • пн, 30 Янв 08:36 24
Перевод участка из "ИЖС" в "магазин" обсудят на публичных слушаниях
Глава города Владимир Якубович 20 января 2017 подписал документ о назначении публичных слушаний по разрешению на...
  • пн, 30 Янв 04:40 10
Женщина пожаловалась, что сожитель избил ее и угрожал убить
В МО МВД России «Балашовский» поступило сообщение 39-летней жительницы г. Балашова о том, что в её квартире по ул....
  • пн, 30 Янв 04:20 15
В Балашове открылась вакансия судьи
Квалификационная коллегия судей Саратовской области объявила об открытии новых вакансий. Как отмечается на сайте ККС,...
  • пн, 30 Янв 04:14 8
Саратовский психолог потребовала запретить фильм Викинг как экстремистский
Прокуратура Саратова зарегистрировала обращение от местной жительницы, которая потребовала признать «Викинг»...
  • вс, 29 Янв 05:30 49
Фоторепортажи
В Балашове состоялась «Ледовая вечеринка»
В Балашове состоялась «Ледовая вечеринка»
В Балашове прошли крещенские купания
В Айсберге прошла новогодняя выставка-продажа изделий ручной работы
В Балашове ударно завершился первый круг волейбольного чемпионата района
Статьи
Статистика приговоров Балашовского райсуда по "чернобуковской" ст 264 УК РФ
Вчера стало известно, что предпринимателя Юрия Чернобука будут судить по ч.4 статьи 264 УК РФ за ДТП с жертвами в...
Городская администрация незаконно передала квартиру Владимиру Харольскому
Входившая в специализированный жилищный фонд МО "Город Балашов" двухкомнатная квартира была передана в служебное пользов...
Балашовер: Итоги 2016 года
Год подошел к концу и Балашовер сегодня подводит итоги. Данные брались по состоянию на 30 декабря 2016, так что к...
Самые читаемые и обсуждаемые новости Балашовера в 2016 году
На Балашовере за 2016 год было опубликовано более 3000 новостей. Сегодня Балашовер публикует рейтинг читательского...
Мнения
Виктор Чайка: Запуск подземного водозабора должен быть отложен
В  г. Балашове сложилась очень тяжелая ситуация с городским водоснабжением. Тем не менее, я считаю, что на сегодняшний д...
Зверьё. Мнение об охотниках
Часто езжу через лес. Один, с женой, с детьми. Так приятно увидеть то зайчика, то лисичку, то какие-то мелкие копытные...
О Хопре, о людях и о деревьях
Какими бы банальными ни казались приевшиеся лозунги «Леса — легкие планеты», «Берегите природу!» и т. д., тем не менее,...
Балашовец в СИЗО
Решил написать с надеждой привлечь внимание к проблеме нашего гражданина который попал под пресс нашей силовой...
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