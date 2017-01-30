Прокуратура Саратова зарегистрировала обращение от местной жительницы, которая потребовала признать «Викинг»...
Телефонный разговор президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина был "позитивным" и является "важным начало...
Все системы разбившегося в районе Сочи самолета Минобороны России исправно работали до столкновения с водой. Об этом...
Целый комплекс социальных и хозяйственных вопросов обсудили в администрации района в рамках встречи Александра...
АО Облкоммунэнерго сообщает, что 30.01.2017 г., в связи с проведением ремонтных работ будет отключена электроэнергия: с...
Комиссия под председательством ГИТ в Саратовской области завершила расследование тяжелого несчастного случая на ООО...
Прокуратурой города Балашова поддержано в суде государственное обвинение по уголовному делу по обвинению Поповой...
Бывший пресс-секретарь Саратовского областного суда Ирина Белякова займет кресло мирового судьи. Соответствующую...
Государственная дума приняла законопроект о декриминализации побоев в семье. В третьем и окончательном чтении за...
Прокуратурой г. Балашова в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Ивановой Татьяны,...
Вчера стало известно, что предпринимателя Юрия Чернобука будут судить по ч.4 статьи 264 УК РФ за ДТП с жертвами в...
Большая часть россиян осталась довольна новогодними телепрограммами, показанными на федеральном телевидении в период...
Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о поощрении россиян за особые заслуги государственными наградами и почетными...
26 января, в преддверии годовщины полного снятия блокады Ленинграда, в кинотеатре «Победа» для учащихся школы № 5 и...
26 января 1918 года вышел в свет первый номер районной газеты, поэтому в следующем году муниципальная газета будет...
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал депутатов Госдумы подумать о возможности создания в России...
3 февраля, пт
Нач. 10.00 «Вишневая косточка», по мотивам русских народных сказок, 0+
Прово...
Нач. 10.00 «Вишневая косточка», по мотивам русских народных сказок, 0+
Прово...
Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций в Саратовской области за 2016 год составил 24,6 миллиона рублей. Об этом...
АО Облкоммунэнерго сообщает, что 27.01. 2017 г. , в связи с проведением ремонтных работ будет отключена электроэн...
В МУК "Центр культуры БМР" состоялся концерт клуба авторской песни «Привал». Концерт был приурочен ко дню рождения любим...
На ТЭЦ в Пензе произошел взрыв, в результате обрушились металлические конструкции на площади 600 кв. метров. Об этом...
Администрация Саратова выплатит деньги за испорченный "Land Rover Range Rover", который получил повреждения из-за некаче...
Дело предпринимателя Юрия Чернобука, которого обвиняют в смертельном ДТП на Комбинате, в результате которого погибла...
Сотрудники полиции Саратовской области заподозрили мужчину в возрасте 46 лет из Балашова в продаже самодельного...
Такая информация приводится в бюджете Саратовской области на 2017 год. Согласно документу, город Вольск получит...
Сотрудниками полиции МО «Балашовский» задержан 54-летний житель с. Репное Балашовского района, у которого обнаружен и...
Глава района Александр Мельников 17 января 2017 подписал постановление, которое утверждает новый состав совета по...
Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указы о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении политики...
Движение Михаила Ходорковского «Открытая Россия» начинает поиск кандидатов в Саратовскую областную думу и в...
Расписание на 26 января
08.20 - БАЛЕРИНА (3D) - 100 руб. (6+)
10.00 - НЕВЕСТА (2D) - 100 руб. (16+)
08.20 - БАЛЕРИНА (3D) - 100 руб. (6+)
10.00 - НЕВЕСТА (2D) - 100 руб. (16+)
Прокуратурой города Балашова поддержано в суде государственное обвинение по уголовному делу по обвинению жителя г....
Балашовский РЭС «Прихопёрского ПО» сообщает, что для производства ремонтных работ на оборудовании распределительных...
26 января в кинотеатре «Победа» стартует фантастический фильм «Притяжение». Уже давно российский зритель желал увидеть...
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской...
Заместитель Председателя Правительства области Александр Соловьев провел выездное совещание в Балашове по вопросу «О ра...
Продолжается расследование дела против 45-летней жительницы Балашовского района, которую подозревают в неисполнении...
Татьянин день отмечают 25 января более 5 миллионов студентов Российской Федерации. История праздника неразрывно связана...
Четвёртый год подряд накануне Дня российского студенчества сотрудники МО МВД России «Балашовский» и члены Общественного...
Минувшим воскресеньем в солнечный морозный день на Луначарского в уютном зале самбо проходили напряженные и...
12.00 часов Ш.Перро «Старинная французская сказка-2: Кот в сапогах», 0+
16.00 часов В.Соллогуб «Беда от ...
16.00 часов В.Соллогуб «Беда от ...
Балашовский РЭС «Прихопёрского ПО» сообщает, что для производства ремонтных работ на оборудовании распределительных...
Вчера стало известно, что предпринимателя Юрия Чернобука будут судить по ч.4 статьи 264 УК РФ за ДТП с жертвами в...
Входившая в специализированный жилищный фонд МО "Город Балашов" двухкомнатная квартира была передана в служебное пользов...
Год подошел к концу и Балашовер сегодня подводит итоги. Данные брались по состоянию на 30 декабря 2016, так что к...
На Балашовере за 2016 год было опубликовано более 3000 новостей. Сегодня Балашовер публикует рейтинг читательского...
На сайте госзакупок завершился аукцион на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения в...
В г. Балашове сложилась очень тяжелая ситуация с городским водоснабжением. Тем не менее, я считаю, что на сегодняшний д...
Часто езжу через лес. Один, с женой, с детьми. Так приятно увидеть то зайчика, то лисичку, то какие-то мелкие копытные...
Какими бы банальными ни казались приевшиеся лозунги «Леса — легкие планеты», «Берегите природу!» и т. д., тем не менее,...
Решил написать с надеждой привлечь внимание к проблеме нашего гражданина который попал под пресс нашей силовой...
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Вчера ночью в результате стрельбы в Балашове ранен 21-летний балашовец
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Саратовский психолог потребовала запретить фильм Викинг как экстремистский
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Саратовский психолог потребовала запретить фильм Викинг как экстремистский
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Саратовский психолог потребовала запретить фильм Викинг как экстремистский
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Новая жизнь выброшенных вещей. Фоторепортаж
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В Ртищевском районе построят молочную ферму на 200 голов
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