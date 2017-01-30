Балашовер
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Саратовский психолог потребовала запретить фильм Викинг как экстремистский
Прокуратура Саратова зарегистрировала обращение от местной жительницы, которая потребовала признать «Викинг»...
  • вс, 29 Янв 08:30 29
В Балашове состоялась «Ледовая вечеринка»
25 января на хоккейной площадке Олимпа состоялась «Ледовая вечеринка», посвященная дню студента. По оценкам организаторов в мероприятии приняли участие около 300 человек. Светлана...
  • пт, 27 Янв 08:32 16
Путин и Трамп обсудили "горячие точки" и борьбу с терроризмом
Телефонный разговор президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина был "позитивным" и является "важным начало...
  • вс, 29 Янв 08:22 8
Коммерсантъ узнал результаты расследования катастрофы Ту-154 под Сочи
Все системы разбившегося в районе Сочи самолета Минобороны России исправно работали до столкновения с водой. Об этом...
  • сб, 28 Янв 15:34 29
Александр Мельников встретился с Координационным советом профсоюзов
Целый комплекс социальных и хозяйственных вопросов обсудили в администрации района в рамках встречи Александра...
  • пт, 27 Янв 16:15 16
В понедельник 7 улиц в Балашове останутся без света
АО Облкоммунэнерго сообщает, что 30.01.2017 г., в связи с проведением ремонтных работ  будет отключена электроэнергия: с...
  • пт, 27 Янв 15:49
Затянутая в конвейер рука оператора обошлась «Балашовской птицефабрике» в 75 тыс
Комиссия под председательством ГИТ в Саратовской области завершила расследование тяжелого несчастного случая на ООО...
  • пт, 27 Янв 15:07 9
Почтовый начальник Надежда Попова присвоила себе пенсию старушки
Прокуратурой города Балашова поддержано в суде государственное обвинение по уголовному делу по обвинению Поповой...
  • пт, 27 Янв 09:10 63
Бывший пресс-секретарь облсуда Ирина Белякова станет мировым судьей в Балашове
Бывший пресс-секретарь Саратовского областного суда Ирина Белякова займет кресло мирового судьи. Соответствующую...
  • пт, 27 Янв 08:49 16
ГосДума отменила уголовное наказание за побои в семье
Государственная дума приняла законопроект о декриминализации побоев в семье. В третьем и окончательном чтении за...
  • пт, 27 Янв 08:40 4
На Овражной женщина подожгла дом своих неудавшихся ухажеров-собутыльников
Прокуратурой г. Балашова в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Ивановой Татьяны,...
  • пт, 27 Янв 07:56 8
Статистика приговоров Балашовского райсуда по "чернобуковской" ст 264 УК РФ
Вчера стало известно, что предпринимателя Юрия Чернобука будут судить по ч.4 статьи 264 УК РФ за ДТП с жертвами в...
Новогодними телепрограммами остались довольны 56% граждан страны
Большая часть россиян осталась довольна новогодними телепрограммами, показанными на федеральном телевидении в период...
  • пт, 27 Янв 04:43 6
Путин наградил Людмилу Бокову медалью
Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о поощрении россиян за особые заслуги государственными наградами и почетными...
  • пт, 27 Янв 04:38 18
В кинотеатре «Победа» прошли киноуроки мужества
26 января, в преддверии годовщины полного снятия блокады Ленинграда, в кинотеатре «Победа» для учащихся школы № 5 и...
  • пт, 27 Янв 04:34 2
Состоялось первое в этом году заседание Общественного совета района
26 января 1918 года вышел в свет первый номер районной газеты, поэтому в следующем году муниципальная газета будет...
  • пт, 27 Янв 04:22 23
Патриарх Кирилл предложил создать в России банки для бедных
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал депутатов Госдумы подумать о возможности создания в России...
  • пт, 27 Янв 04:15 12
Репертуар Балашовского драмтеатра на февраль 2017
3 февраля, пт     
Нач. 10.00        «Вишневая косточка», по мотивам русских народных сказок, 0+
Прово...
  • пт, 27 Янв 04:11
Крушение самолета в Балашовском районе вошло в список 11 региональных ЧП-2016
Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций в Саратовской области за 2016 год составил 24,6 миллиона рублей. Об этом...
  • чт, 26 Янв 13:30
Четыре улицы в городе завтра обесточат
АО Облкоммунэнерго сообщает, что 27.01. 2017 г.   , в связи с проведением ремонтных работ  будет отключена электроэн...
  • чт, 26 Янв 13:17 2
В ЦК состоялся посвященный памяти Владимира Высоцкого концерт. Фото
В МУК "Центр культуры БМР" состоялся концерт клуба авторской песни «Привал». Концерт был приурочен ко дню рождения любим...
  • чт, 26 Янв 13:11 5
На ТЭЦ в Пензе произошел мощный взрыв
На ТЭЦ в Пензе произошел взрыв, в результате обрушились металлические конструкции на площади 600 кв. метров. Об этом...
  • чт, 26 Янв 12:25
Владелец иномарки отсудил у мэрии Саратова 148 тысяч за испорченные колеса
Администрация Саратова выплатит деньги за испорченный "Land Rover Range Rover", который получил повреждения из-за некаче...
  • чт, 26 Янв 07:22 4
Дело Юрия Чернобука о смертельном ДТП на Комбинате передано в суд
Дело предпринимателя Юрия Чернобука, которого обвиняют в смертельном ДТП на Комбинате, в результате которого погибла...
  • чт, 26 Янв 06:23 42
Балашовец продал горожанину самодельный кистень за 50 рублей
Сотрудники полиции Саратовской области заподозрили мужчину в возрасте 46 лет из Балашова в продаже самодельного...
  • чт, 26 Янв 05:05 7
Вольску областной бюджет выделит 135 млн на очистные сооружения
Такая информация приводится в бюджете Саратовской области на 2017 год. Согласно документу, город Вольск получит...
  • чт, 26 Янв 04:46 4
У 54-летнего жителя Репного нашли пакет с анашой
Сотрудниками полиции МО «Балашовский» задержан 54-летний житель с. Репное Балашовского района, у которого обнаружен и...
  • чт, 26 Янв 04:18 2
Александр Мельников утвердил новый состав совета по инвестициям
Глава района Александр Мельников 17 января 2017 подписал постановление, которое утверждает новый состав совета по...
  • чт, 26 Янв 04:13 28
Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указы о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении политики...
  • чт, 26 Янв 04:06 6
Ходорковский поддержит кандидатов в депутаты саратовской областной думы
Движение Михаила Ходорковского «Открытая Россия» начинает поиск кандидатов в Саратовскую областную думу и в...
  • чт, 26 Янв 04:03 18
Расписание кинотеатра "Победа" 26 января - 1 февраля 2017
Расписание на 26 января

08.20 - БАЛЕРИНА (3D) - 100 руб. (6+)
10.00 - НЕВЕСТА (2D) - 100 руб. (16+)
  • чт, 26 Янв 03:57
За удары табуретом по голове сожительницы балашовец получил 3 года тюрьмы
Прокуратурой города Балашова поддержано в суде государственное обвинение по уголовному делу по обвинению жителя г....
  • ср, 25 Янв 13:30 8
Два населенных пункта в районе и 19 улиц в городе завтра останутся без света
Балашовский РЭС «Прихопёрского ПО» сообщает, что для производства ремонтных работ на оборудовании распределительных...
  • ср, 25 Янв 13:14
Кинотеатр «Победа» объявляет акцию «Притяжение»
26 января в кинотеатре «Победа» стартует фантастический фильм «Притяжение». Уже давно российский зритель желал увидеть...
  • ср, 25 Янв 13:10 3
В балашовском Роспотребнадзоре открылась вакансия эксперта
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской...
  • ср, 25 Янв 07:18 7
Александр Соловьев провел выездное совещание в Балашове по проблемам рыбоводства
Заместитель Председателя Правительства области  Александр Соловьев провел выездное совещание в Балашове по вопросу «О ра...
  • ср, 25 Янв 05:51 15
Делом матери, выгнавшей дочь на мороз, занялись следователи СКР
Продолжается расследование дела против 45-летней жительницы Балашовского района, которую подозревают в неисполнении...
  • ср, 25 Янв 05:43 13
Сегодня в России отмечают Татьянин день
Татьянин день отмечают 25 января более 5 миллионов студентов Российской Федерации. История праздника неразрывно связана...
  • ср, 25 Янв 05:39 23
Балашовские студенты приняли участие в акции «Студенческий десант–2017»
Четвёртый год подряд накануне Дня российского студенчества сотрудники МО МВД России «Балашовский» и члены Общественного...
  • ср, 25 Янв 05:20 7
Юные балашовские самбисты достойно выступили на домашнем турнире
Минувшим воскресеньем в солнечный морозный день на Луначарского в уютном зале самбо проходили напряженные и...
  • ср, 25 Янв 05:06
Афиша Балашовского драматического театра на 29 января 2017
12.00 часов      Ш.Перро «Старинная французская сказка-2: Кот в сапогах», 0+
16.00 часов         В.Соллогуб «Беда от ...
  • ср, 25 Янв 05:03
3 села в районе и 6 улиц в городе завтра останутся без света
Балашовский РЭС «Прихопёрского ПО» сообщает, что для производства ремонтных работ на оборудовании распределительных...
  • вт, 24 Янв 13:21
Фоторепортажи
Статьи
Статистика приговоров Балашовского райсуда по "чернобуковской" ст 264 УК РФ
Вчера стало известно, что предпринимателя Юрия Чернобука будут судить по ч.4 статьи 264 УК РФ за ДТП с жертвами в...
Городская администрация незаконно передала квартиру Владимиру Харольскому
Входившая в специализированный жилищный фонд МО "Город Балашов" двухкомнатная квартира была передана в служебное пользов...
Балашовер: Итоги 2016 года
Год подошел к концу и Балашовер сегодня подводит итоги. Данные брались по состоянию на 30 декабря 2016, так что к...
Самые читаемые и обсуждаемые новости Балашовера в 2016 году
На Балашовере за 2016 год было опубликовано более 3000 новостей. Сегодня Балашовер публикует рейтинг читательского...
Обслуживанием уличного освещения в Балашове займется компания Балашовгорсвет
На сайте госзакупок завершился аукцион на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения в...
Мнения
Виктор Чайка: Запуск подземного водозабора должен быть отложен
В  г. Балашове сложилась очень тяжелая ситуация с городским водоснабжением. Тем не менее, я считаю, что на сегодняшний д...
Зверьё. Мнение об охотниках
Часто езжу через лес. Один, с женой, с детьми. Так приятно увидеть то зайчика, то лисичку, то какие-то мелкие копытные...
О Хопре, о людях и о деревьях
Какими бы банальными ни казались приевшиеся лозунги «Леса — легкие планеты», «Берегите природу!» и т. д., тем не менее,...
Балашовец в СИЗО
Решил написать с надеждой привлечь внимание к проблеме нашего гражданина который попал под пресс нашей силовой...
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