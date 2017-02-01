Соответствующий конкурс объявлен на сайте госзакупок. Энергокомпания ищет подрядчика на услуги по введению режима...
По данным Саратовского Гидрометцентра, в ближайшие три дня, на территории области прогнозируется усиление ветра, порывы...
Администрация Балашовского муниципального района информирует, что по вопросам деятельности управляющих компаний и...
В г. Балашов Саратовской области жертвой дерзкого грабителя стала местная жительница. По информации ИА «Регион 64»,...
Об этом говорится в решении депутатов районного собрания от 27 января 2017 года, подписанном председателем собрания...
В МО МВД России «Балашовский» с заявлением обратилась 62-летняя жительница с. Лопатино Балашовского района. Она...
Правительство России приняло решение о повышении пенсионного возраста, сейчас обсуждаются конкретные параметры данного...
В этом году Саратовская область получит субсидию на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с...
Сеть из десятков магазинов в Саратове, Балашове и Вольске закрыта, официальный сайт компании недоступен, группы в...
Компания «Микроденьги» шесть лет стабильно работает на рынке потребительских займов. Основное преимущество компании...
В редакцию сайта обратилась читательница Наталья, которая рассказала, что после просмотра 3D фильма в кинотеатре...
В Романовском районе Саратовской области в сторожке замерз бездомный мужчина. Как сообщил ИА «Регион 64» следователь...
Балашовский драматический театр предлагает своим зрителям провести праздничные выходные семейным кругом в компании...
Собранные следственным отделом по городу Балашов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации...
Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), число просроченных...
В Волжском районе Саратова полицейские возбудили уголовное дело в отношении балашовца, задержанного 29 января. Как...
В Госавтоинспекции Саратовского региона обеспокоены ситуацией с детским дорожно-транспортным травматизмом. За текущий...
Такая информация содержится в решении депутатов районного собрания от 30 января 2017 года о прейскуранте цен на услуги ...
Такая информация содержится в решении районных депутатов от 27.01.2017 за подписью председателя районного собрания...
Прокуратурой города Балашова совместно с представителями администрации БМР, управления ПФ РФ в Балашовском районе Сара...
В целом по области за прошедшую неделю (с 23.01.16г. по 29.01.16г.) зарегистрировано 17409 случаев острых респираторных...
В официальной группе главы района Александра Мельникова ВКонтакте появился комментарий чиновника относительно зеленых...
Большинство россиян по-прежнему опасаются международной напряженности и обесценивания сбережений, свидетельствуют итоги...
28 января в манеже ВГАФКа прошли открытые соревнования по легкой атлетике «Кубок Губернатора Волгоградской области»....
Врач-реаниматолог во время ночного дежурства надругался над пациенткой, которая находилась в реанимационном отделении....
Американские разведслужбы и Стратегическое командование вооруженных сил США приступили к разработке новой программы...
Автошкола Автокласс дарит подарки всем, кто запишется на обучение по категории "В" до 23 февраля 2017. В автошколе вас ж...
30 января 2017 года в 11 ч. 10 м. поступило сообщение о загорании складского помещения, по адресу: Балашовский р...
Продолжаются встречи главы Балашовского муниципального района Александра Мельникова с руководителями органов местного...
Прокуратурой города Балашова проведена проверка соблюдения правил и нормативов содержания жилых и нежилых зданий....
В одно из медучреждений Саратова госпитализировали 31-летнего жителя Балашова, который находился на лечении в клинике...
Начальник МО МВД России «Балашовский» полковник полиции Виталий Тимошин, в соответствии с Федеральным законом № ...
29 января в спортивном зале МУ ДО «ДЮСШ БМР» (зал ШМАС) проходили соревнования по самбо «Открытый ковер», в котором...
20.01.2017 прокуратурой города проведена проверка по факту неисполнения жительницей Балашовского района, 1994 г.р.,...
В МО МВД России «Балашовский» поступило сообщение жительницы города Балашова о том, что в период с 22 января по 26 янва...
О зарплате, творческих достижениях и возрождении в Балашове кафедрального собора говорили руководители учреждений...
Прокуратура города Балашова Саратовской области в ходе мониторинга сети Интернет выявила факт демонстрации фашистской...
Глава города Владимир Якубович 20 января 2017 подписал документ о назначении публичных слушаний по разрешению на...
В МО МВД России «Балашовский» поступило сообщение 39-летней жительницы г. Балашова о том, что в её квартире по ул....
Квалификационная коллегия судей Саратовской области объявила об открытии новых вакансий. Как отмечается на сайте ККС,...
Прокуратура Саратова зарегистрировала обращение от местной жительницы, которая потребовала признать «Викинг»...
Вчера стало известно, что предпринимателя Юрия Чернобука будут судить по ч.4 статьи 264 УК РФ за ДТП с жертвами в...
Входившая в специализированный жилищный фонд МО "Город Балашов" двухкомнатная квартира была передана в служебное пользов...
Год подошел к концу и Балашовер сегодня подводит итоги. Данные брались по состоянию на 30 декабря 2016, так что к...
На Балашовере за 2016 год было опубликовано более 3000 новостей. Сегодня Балашовер публикует рейтинг читательского...
В г. Балашове сложилась очень тяжелая ситуация с городским водоснабжением. Тем не менее, я считаю, что на сегодняшний д...
Часто езжу через лес. Один, с женой, с детьми. Так приятно увидеть то зайчика, то лисичку, то какие-то мелкие копытные...
Какими бы банальными ни казались приевшиеся лозунги «Леса — легкие планеты», «Берегите природу!» и т. д., тем не менее,...
Решил написать с надеждой привлечь внимание к проблеме нашего гражданина который попал под пресс нашей силовой...
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На встрече главы района с работниками культуры снова встал вопрос храма в парке
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Саратовэнерго ищет подрядчика на отключения должников-балашовцев от света
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Разбивший голову и сломавший нос полицейскому Андрей Рябихин получил 4.5 года
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Новая жизнь выброшенных вещей. Фоторепортаж
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Жители бывшего «спального» района Борисоглебска жалуются на опасную дорогу. Фоторепортаж
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