Дело предпринимателя Юрия Чернобука, которого обвиняют в смертельном ДТП на комбинате, в результате которого погибла...
Администрация Саратова выплатит деньги за испорченный "Land Rover Range Rover", который получил повреждения из-за некаче...
Сотрудники полиции Саратовской области заподозрили мужчину в возрасте 46 лет из Балашова в продаже самодельного...
Такая информация приводится в бюджете Саратовской области на 2017 год. Согласно документу, город Вольск получит...
Сотрудниками полиции МО «Балашовский» задержан 54-летний житель с. Репное Балашовского района, у которого обнаружен и...
Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указы о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении политики...
Движение Михаила Ходорковского «Открытая Россия» начинает поиск кандидатов в Саратовскую областную думу и в...
Расписание на 26 января
08.20 - БАЛЕРИНА (3D) - 100 руб. (6+)
10.00 - НЕВЕСТА (2D) - 100 руб. (16+)
08.20 - БАЛЕРИНА (3D) - 100 руб. (6+)
10.00 - НЕВЕСТА (2D) - 100 руб. (16+)
Прокуратурой города Балашова поддержано в суде государственное обвинение по уголовному делу по обвинению жителя г....
Балашовский РЭС «Прихопёрского ПО» сообщает, что для производства ремонтных работ на оборудовании распределительных...
26 января в кинотеатре «Победа» стартует фантастический фильм «Притяжение». Уже давно российский зритель желал увидеть...
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской...
Заместитель Председателя Правительства области Александр Соловьев провел выездное совещание в Балашове по вопросу «О ра...
Продолжается расследование дела против 45-летней жительницы Балашовского района, которую подозревают в неисполнении...
Татьянин день отмечают 25 января более 5 миллионов студентов Российской Федерации. История праздника неразрывно связана...
Четвёртый год подряд накануне Дня российского студенчества сотрудники МО МВД России «Балашовский» и члены Общественного...
Минувшим воскресеньем в солнечный морозный день на Луначарского в уютном зале самбо проходили напряженные и...
12.00 часов Ш.Перро «Старинная французская сказка-2: Кот в сапогах», 0+
16.00 часов В.Соллогуб «Беда от ...
16.00 часов В.Соллогуб «Беда от ...
Балашовский РЭС «Прихопёрского ПО» сообщает, что для производства ремонтных работ на оборудовании распределительных...
Наряд управления Росгвардии по Саратовской области задержал похитителя сберкнижек у пенсионерки, сообщает 24 января...
С 11 по 14 января прошло III открытое первенство г.Заречного (Пензенская область) по боксу, посвященное памяти Валерия...
21 января 2017 года в ходе деловой поездки в Балашовский муниципальный район министр сельского хозяйства области...
Прокуратурой города Балашова выявлен факт реализации через интернет контрафактного хамона. Прокуратурой города Балашова...
Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации района было возбуждено в марте...
Министр образования России Ольга Васильева заявила в интервью «Независимой газете», что она выступает за традиции...
Общественники пообещали добраться с проверками школьного питания и до районных школ. Об этом на заседании комиссии...
В г. Балашов Саратовской области 22 января было обнаружено тело 58-летнего местного жителя, который добровольно ушел из...
Сегодня, 13 января, в 12-м Арбитражном апелляционном суде была рассмотрена жалоба МУП «Балашовское ЖКХ» на решение...
Прокуратурой города Балашова проведен мониторинг сети Интернет в целях выявления фактов размещения информации,...
В целом по области за прошедшую неделю (с 16.01.16г. по 22.01.16г.) зарегистрировано 16311 случаев острых респираторных...
22.01.2017 года состоялся Открытый турнир г.Саратова по "Всестилевому каратэ".Данный турнир проводился с целью формирова...
В Балашове со вчерашнего дня активно распространяется информация о стрельбе в одном из заведений общепита города....
Балашовский РЭС «Прихопёрского ПО» сообщает, что для производства ремонтных работ на оборудовании распределительных...
20 января 2017 года в МО МВД России «Балашовский» поступило сообщение гражданина 1988 г.р. о том, что с окон подвала...
В День российского студенчества, 25 января, на хоккейной коробке Спортивно-оздоровительного комплекса "Олимп" состоится ...
В Саратове, на базе Регионального центра спортивной подготовки, прошли открытые городские соревнования по самбо среди...
Прокуратурой города Балашова проведена проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок...
В г. Балашов Саратовской области 21 января местная жительница добровольно рассталась с жизнью. Как сообщил ИА «Регион...
Вчера в Балашове Саратовской области на улице Шоссейная остановили "Мазду"-626. Ее водитель вел себя подозрительно. Доро...
21 января в городе Ртищево был обнаружен боевой снаряд времен Великой Отечественной Войны. "Гранату, пред...
19 января в шахматном клубе МУ ДО «ДЮСШ БМР» прошел традиционный блиц-турнир по шахматам, посвященный памяти тренера –...
Входившая в специализированный жилищный фонд МО "Город Балашов" двухкомнатная квартира была передана в служебное пользов...
Год подошел к концу и Балашовер сегодня подводит итоги. Данные брались по состоянию на 30 декабря 2016, так что к...
На Балашовере за 2016 год было опубликовано более 3000 новостей. Сегодня Балашовер публикует рейтинг читательского...
На сайте госзакупок завершился аукцион на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения в...
В г. Балашове сложилась очень тяжелая ситуация с городским водоснабжением. Тем не менее, я считаю, что на сегодняшний д...
Часто езжу через лес. Один, с женой, с детьми. Так приятно увидеть то зайчика, то лисичку, то какие-то мелкие копытные...
Какими бы банальными ни казались приевшиеся лозунги «Леса — легкие планеты», «Берегите природу!» и т. д., тем не менее,...
Решил написать с надеждой привлечь внимание к проблеме нашего гражданина который попал под пресс нашей силовой...
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Дело Юрия Чернобука о смертельном ДТП на Комбинате передано в суд
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Вчера ночью в результате стрельбы в Балашове ранен 21-летний балашовец
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Вчера ночью в результате стрельбы в Балашове ранен 21-летний балашовец
-
Дело Юрия Чернобука о смертельном ДТП на Комбинате передано в суд
-
Александр Мельников утвердил новый состав совета по инвестициям
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Вчера ночью в результате стрельбы в Балашове ранен 21-летний балашовец
-
Вчера ночью в результате стрельбы в Балашове ранен 21-летний балашовец
-
Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой
-
Дело Юрия Чернобука о смертельном ДТП на Комбинате передано в суд
-
Александр Мельников утвердил новый состав совета по инвестициям
-
Новая жизнь выброшенных вещей. Фоторепортаж
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Жители бывшего «спального» района Борисоглебска жалуются на опасную дорогу. Фоторепортаж
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Джефф Монсон сдержал слово и провел мастер-класс в Урюпинске
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Танцоры из Балашова получили Гран-при всероссийского конкурса за "давку в метро"
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В Ртищевском районе построят молочную ферму на 200 голов